В Уштобе обсудили основные положения Послания Президента

Фото: пресс-служба партии «Әділет»

В своем выступлении Дана Медеуова подробно остановилась на ключевых направлениях Послания Главы государства, уделив особое внимание вопросам образования, здравоохранения и защиты детей.

«Качество образования и здоровье населения во многом определяют благополучие каждой семьи, а значит, и будущее нашей страны», – подчеркнула Дана Медеуова.



Она указала на важность последовательного развития системы здравоохранения и поддержки медицинских работников, отметив, что эффективность государственных инициатив должна оцениваться прежде всего конкретными результатами.



О состоянии инфраструктуры Каратальского района, актуальных задачах и перспективах его дальнейшего развития рассказал аким района Улан Досымбеков. Он высказался о значении Послания Президента, указав на важность обозначенных в нем приоритетов для социально-экономического развития региона.



Тему экономической устойчивости, налоговой политики и роли предпринимательства подробно разобрала депутат Гульназ Атамкулова. Она пояснила, что основные положения налогового законодательства определяют принципы формирования доходной части государственного бюджета, средства которого направляются, в том числе, на развитие социальной сферы.



О стратегическом значении транспортной логистики и транзитном потенциале Казахстана рассказал Евгений Больгерт. Он подчеркнул, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры является одним из ключевых направлений, обозначенных в Послании. Выгодное географическое положение страны открывает значительные возможности для укрепления роли Казахстана в международных торговых маршрутах и расширения транзитных перевозок между Китаем и Европой.



Депутат Асель Баденова остановилась на вопросах развития искусственного интеллекта. Она отметила позицию Главы государства о том, что, несмотря на широкие возможности новых технологий, ключевым ресурсом развития страны остается человеческий капитал, и обратила внимание на необходимость использовать современные технологии прежде всего для обучения, профессионального роста и саморазвития.



Завершилась встреча открытым диалогом с жителями Уштобе. Участники задали депутатам волнующие их вопросы, поделились мнениями и обозначили актуальные проблемы. Разговор получился содержательным и заинтересованным.



Депутаты призвали жителей активно обозначать волнующие вопросы и направлять свои обращения в письменной форме. Каждое обращение будет рассмотрено, а заявители получат официальный ответ.



Именно открытый диалог, обратная связь и совместная работа позволяют лучше понимать запросы общества и добиваться того, чтобы намеченные преобразования воплощались в конкретные дела и ощутимые результаты.

«Как депутаты мы должны и участвовать в законодательном обеспечении этих преобразований, и контролировать их практическое исполнение, постоянно поддерживая обратную связь с вами», – заключила Дана Медеуова.