По данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, на сегодня в Казахстане не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Продолжается санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу с КНР. Всего с 6 января осмотрено 21,8 тыс. человек.

По состоянию на 5 февраля, в стационарах находятся 33 человека, исследования по коронавирусу заболевания у них не выявили. 71 человек уже выписан из лечебных учреждений.

В карантине также остаются 83 наших соотечественника, эвакуированных накануне из города Ухань. Лабораторные обследования также не выявили наличие у них коронавирусной инфекции.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев сообщил, что в настоящее время на территории КНР находятся 780 граждан РК, в том числе 559 студентов. С просьбой о доставке в Казахстан обратились 427 человек, остальные изъявили желание остаться в Китае. Внешнеполитическое ведомство прорабатывает по дипломатическим каналам возможность организации вывоза наших граждан.

Пассажирам, имеющим билеты с 3 февраля на рейсы в КНР, осуществляется возврат либо пере­оформление авиабилетов по месту их приобретения. В данном вопросе проблем нет, заверил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

Также на заседании комиссии о проводимой работе доложили ответственные представители министерств, ведомств и ре­гиональных акиматов.

Резюмируя итоги совещания, Бердибек Сапарбаев обозначил ряд конкретных задач по недопущению возникновения и распространения коронавируса, отметив необходимость продолжения работы всех служб в усиленном режиме.