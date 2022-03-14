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В условиях малой водности
Нургалиев Досжан
корреспондент

О развитии системы управления водными ресурсами страны шла речь на брифинге в СЦК, в котором приняли участие вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Серик Саиров и директор филиала Большого алматинского канала (БАК) Сериккали Мукатаев.

По мнению специалистов, в настоящее время в условиях глобального потепления на территории нашей страны все активнее проявляются такие тенденции, как интенсивность испарения влаги речных водосборов и уменьшение объема притока воды в реки. Также наблюдается снижение стока ледниковых вод, из которых формируется до 50% речного стока в вегетационный период.

Как отметил в своем выступлении Серик Кожаниязов, общая проблематика водной отрасли республики усугубляется тем, что в плане водной безопасности Казахстан сильно зависит от ситуации на трансграничных реках.

Наиболее уязвимыми в этом плане являются Арало-Сырдарьинский (на 93%), Жайык-Кас­пийский (на 82%), Шу-Таласский (на 74%), Балхаш-Алакольский (на 48%) водохозяйственные бассейны. Наименее зависят от внешних факторов – Тобол-Торгайский (12%) и Иртышский (20%) водохозяйственные бассейны.

В Жамбылской области за счет займов Европейского банка проводится масштабный ремонт сис­темы орошения земель сельско­хозяйственного назначения, в том числе обводных каналов, ветхость которых приводит к значительной потере воды, посту­пающей из Кыргызстана. Наиболее сложная ситуация с обеспечением водой в летние периоды наблюдается в Арало-Сырдарьинском бассейне.

– Вместимость Токтагульского водохранилища 19,5 миллиарда кубометров. К началу весеннего вегетационного периода по норме должно быть 15 миллиар­дов кубометров воды. Однако в прошлом сезоне было всего 8,7 мил­лиарда, в этом году ожидается не более 7,5 миллиарда кубометров. Ситуация будет очень сложной, если в конце марта или апреле не будет обильных осадков, – отметил спикер.

Кроме того, наблюдается дис­пропорция по уровню нагрузки на водные ресурсы в разрезе регионов. В условиях существующих рисков дальнейшего снижения речного стока (транс­граничного и местного) в респуб­лике сохраняется проблема расточительного водопользования, особенно в сельском хозяйстве.

– Экономике Казахстана требуется в три раза больше воды в расчете на один доллар ВВП, чем России или США, и в шесть раз больше, чем Австралии. При сохранении текущей ситуации водопользования в отраслях экономики и ЖКХ к 2030 году мы рис­куем столкнуться с проб­лемой снижения темпов со­циально-экономического развития из-за дефицита воды, – отметил вице-министр.

По его мнению, отсутствие экономического механизма рационального использования водных ресурсов – одна из причин низкой активности процессов развития водосбережения, что ведет к дополнительным бюджетным затратам на устранение последствий дефицита воды.

В числе других вопросов, требующих своего решения, спикеры отметили снижение экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования для сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды, проблему дальнейшего роста аварийности устаревших гидротехнических сооружений, а также неудовлетворительного состояния основной части объектов водохозяйственной инфраструктуры. Кроме того, имеют место и слабое научное сопровождение сферы управления водными ресурсами, и нарастающий дефицит квалифицированных кадров, и низкая укомплектованность техническими и другими средствами Комитета водных ресурсов и его бассейновых инспекций.

В настоящее время разработан проект Концепции дальнейшего развития системы управления водными ресурсами РК, в котором предусматривается необходимость «управления спросом» на воду наряду с «управлением ресурсами», то есть использовать меньшее количество воды для удовлетворения одних и тех же нужд. В числе приоритетных задач концепции – сохранение водно-ресурсного потенциала страны, обеспечение интересов Казахстана при управлении и использовании трансграничных водотоков, а также дальнейшие шаги по совершенствованию водного законодательства. Для их решения необходимо добиться повышения эффективности использования воды, перейти на экономически обоснованные тарифы, активизировать усилия по внедрению сберегающих технологий и снижению объемов безвозвратного использования воды за счет повторного и оборотного водоснабжения.

На сегодня проекты внедрения водосберегающих технологий на 50% будут субсидироваться через Минсельхоз РК. Например, для внедрения систем капельного и дождевального орошения на 1 га сельхозугодий в среднем необходимо потратить 1,6 млн тенге. Из них примерно 800 тыс. тенге субсидируются Правительством.

– С учетом того, что у большинства крестьян нет денег на эти цели, прорабатываются и другие пути, в том числе меры по удешевлению технологий путем налаживания отечественного производства элементов систем полива, например, тех же шлангов, – отметил вице-министр.

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