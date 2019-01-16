Подготовка отделений, расчетов и экипажей проводится в воинских частях регионального командования «Запад». Занятия проходят под руководством командиров подразделений и прод­лятся в течение месяца. Сейчас военнослужащие совершенст­вуют профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя в условиях, приближенных к боевым.

«Основные усилия направлены на подготовку военнослужащих к действиям в сос­таве подразделений, а также совершенствование полевой выучки личного состава для эффективного применения в бою штатного вооружения и военной техники, – сообщила пресс-служба управления командующего войсками регионального командования «Запад». – На данном этапе боевой подготовки занятия направлены на достижение слаженности действий в составе отделения. Бойцы отработают навыки отделения в обороне и наступлении, отделения на марше и в походном охранении, а также отделения в разведке и сторожевом охранении. На завершающем этапе подготовки будут проведены боевые стрельбы отделений».

Ранее, как сообщают в управлении командующего войсками регионального командования «Запад», военнослужащие Атырауского, Актауского и Актюбинского гарнизонов успешно сдали экзамены по специальной подготовке.

«400 инструкторов – офицеров и сержантов – готовили военнослужащих по 22 специальностям, в числе которых водитель автомобильной техники, механик-водитель бронетанковой техники, оператор-наводчик, артиллерист, а также специалисты связи, инженерно-саперных, разведывательных подразделений. Кроме этого, военные изучили принцип действия и способы применения различных видов боеприпасов и техники обращения с ними. На контрольных занятиях воен­нослужащие сдавали зачеты по методической, тактической, физической, огневой, военно-медицинской подготовке и воен­ной топографии», – сообщили в управлении командующего войсками регионального командования «Запад».