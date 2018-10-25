​В условиях расширенного партнерства

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перс­пективы развития отношений между Казахстаном и США в торгово-экономической и инвес­тиционной сферах.

Глава государства отметил, что визит министра торговли является важным свидетельством заинтересованности США в развитии сотрудничества с регионом Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимных экономических связей.

Президент подчеркнул результаты проведенных переговоров на высшем уровне в ходе его официального визита в США в январе текущего года.

– Во время состоявшейся встречи мы достигли взаимопонимания с Президентом Дональдом Трампом. Казахстанско-американские отношения вышли на уровень расширенного парт­нерства, о чем было подписано соответствующее заявление. В рамках своего официального визита я встретился с большой группой «капитанов бизнеса» США. В ходе совместного бизнес-форума было подписано 27 различных коммерческих документов на сумму 7 миллиардов долларов. На сегодня объем торговли между нашими странами составляет около 2 миллиардов долларов. В текущем году данный показатель вырос на 30%, – заявил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства остановился на истории развития сотрудничества между двумя странами и рассказал о соглашениях, заключенных в первые годы независимости Казахстана.

– После того, как Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл крупнейший в мире ядерный полигон, мы подписали первый договор о сотрудничестве с Президентом Джорджем Бушем-старшим. Тогда же компания «Шеврон» выразила намерение работать в нашей стране. История деятельности этой компании наглядно показывает, как можно успешно вести бизнес в Казахстане, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Казахстан осуществляет многовекторную политику и поддерживает добрые отношения со всеми странами-партнерами.

В свою очередь Уилбур Росс поблагодарил Президента РК за встречу и рассказал о своих впечатлениях от посещения Астаны.

– Я первый раз нахожусь в Казахстане. Меня поразила архитектура столицы, которую я видел по дороге из аэропорта. У вас активно разворачивается строительство и действительно динамично растет экономика, – сказал министр торговли США.

Уилбур Росс отметил, что вмес­те с ним в Астану прибыла делегация из представителей 16 американских компаний, которые намерены развивать торгово-экономические отношения с Казахстаном.

Министр торговли США передал Нурсултану Назарбаеву слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента США Дональда Трампа, а также выразил заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между Казахстаном и США, сообщила пресс-служба Президента РК.