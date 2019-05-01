​В условиях транзита

Айгуль Турысбекова, Алматы

Конференция «Президентские выборы-2019: специфика предстоя­щей кампании», в ходе которой политологи и эксперты получили возможность обсудить различные аспекты важнейшего события, была организована Ассоциацией политических исследований РК, экспертным клубом SARAPSHY и кафедрой политологии и политических технологий КазНУ им. аль-Фараби.

Как отмечали участники, на сегодня завершился важнейший этап электоральной кампании – выдвижение кандидатов в Президенты РК, причем из политичес­ких партий своих претендентов выдвинули четыре.

Среди новаций участники встречи выделили, в частности, большое число претендентов, наличие кандидатур от национально-демократических сил и появление женщины-кандидата.

Политологи отметили, что в ходе избирательной кампании очень важно обеспечить равный доступ кандидатов к СМИ, организовать работу беспристрастных наблюдателей. По их словам, предстоящие выборы проходят в новой социально-политической реальности.

Политолог и общественный деятель Айдос Сарым отметил, что есть много стран, в которых транзит власти начался достаточно давно, но они так и не смогли выработать ни политической культуры, ни устойчивой политической структуры, обеспечиваю­щей стабильность инвестиций, собственности и капиталов.

– В Казахстане транзит власти направлен на сохранение стабильности политической конструкции. Решение Первого Президента РК о сложении полномочий исходило из исторических задач, этому процессу сопутствовали как внутриполитические, так и внешние вызовы. Мы видим, что это решение принято мировым сообществом, – отметил спикер.

Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК док­тор политических наук Юрий Булуктаев отметил, что президентские выборы можно рассматривать как репетицию для политических партий с прицелом на предстоящие парламентские выборы. Нынешняя электоральная кампания, считает он, не только оживляет политический процесс в стране, но и расширяет горизонты будущего.

Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Наталья Сейтахметова считает, что в обществе необходимо повышать электоральную культуру населения. При этом она подчеркнула: результаты социологических исследований не только в РК, но и в США, странах Европы отмечают общее снижение электоральной культуры – это общемировой процесс, который отчетливо наблюдается среди молодежи.

Необходимо активное вовлечение молодежи в избирательную кампанию. Ученый, в частности, рекомендует направить работу гуманитариев на создание элект­ронных ресурсов для молодых. 

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