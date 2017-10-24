​В условиях цифровизации

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Адина Нурберген

По прибытии в Алматы вчера вечером Премьер-министр в первую очередь ознакомился с планом комплексной модернизации городского аэропорта. Стоит отметить, что воздушная гавань имеет выгодное географическое расположение между Юго-Восточной Азией и Европой, которое открывает возможности для повышения транзитного потенциала всего региона.

Сегодня из аэропорта Алматы порядка 40 авиакомпаний, в том числе грузовых, выполняют более 150 рейсов в сутки. Планируется расширение транзитных зон и залов вылетов пассажирского терминала, что позволит увеличить объем пассажирских и грузовых перевозок.

После этого Премьер-министр провел встречу с руководителями банков второго уровня и крупными игроками финансового сектора страны.

В ходе совещания участники обсудили ряд наиболее актуальных тем, среди которых – проект «дорожной карты» по развитию электронной торговли в Респуб­лике Казахстан на 2018–2020 годы, вопросы управления активами Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования, а также цифровая идентификация физических лиц, развитие фондового рынка и вопросы развития страхового рынка в условиях цифровизации.

На встрече выступили и. о. председателя cовета Ассоциа­ции финансистов Казахстана Юлия Якупбаева, председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова, председатель правления ForteBank Магжан Ауэзов, председатель правления Сбербанка Казахстана Александр Камалов, председатель правления Цеснабанка Ержан Таджияков, председатель правления банка «ЦентрКредит» Галим Хусаинов, председатель правления инвестиционной компании SkyBridge Invest Шолпан Айнабаева, член Совета директоров банка RBK Анвар Сайденов, председатель правления Евразийского банка Павел Логинов, а также генеральный директор Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин.

В рамках рабочей поездки Премьер-министра на сегодня также запланирован ряд мероприятий, среди которых участие в форуме «Неделя Евразии ОЭСР-2017: открытые рынки для совместного процветания», встреча с членами регионального совета предпринимателей «Атамекен», ознакомление с работой объектов социальной инфраструктуры, производственных предприятий и планами по развитию транспортной системы города.

Бакытжан Сагинтаев посещает Алматы в рамках рабочих поездок по регионам страны. Ранее уже состоялись поездки в Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Кызылординскую, Алматинскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Карагандинскую, Акмолинскую, Атыраускую и Южно-Казахстанскую области. 

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