В условиях высоких инфляционных ожиданий

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнение республиканского бюджета за январь – сентябрь текущего года, а также меры по обеспечению занятости населения.

Экономика в цифрах

Как доложил министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, за отчетный период темпы роста экономики Казахстана составили 2,8%.

Среди отраслей наиболее высокие показатели экономической активности отмечены в сельском хозяйстве, где темпы роста составили 6,9%, в сфере информации и связи – 6,7%, строительной отрасли – 5,1%, транс­порте и складировании – 4,8%, обрабатывающей промышленности – 4,6%, торговле – 4,3% и горнодобывающей промышленности – 0,1%.

За истекший период внешнеторговый товарооборот РК увеличился на 36,3%, составив 86,3 млрд долларов. Объемы экспорта выросли на 50,6% (56 млрд долларов), в том числе экспорта обработанных товаров – на 36,5% (16,6 млрд долларов). Импорт товаров составил 30 млрд долларов. В целом положительный торговый баланс сложился в пределах 26,4 млрд долларов.

В обрабатывающей промышленности сохраняются положительные темпы роста. За январь – сентябрь общая динамика производственной активности в данной отрасли выросла на 4,6%.

Как сообщил в свою очередь замес­титель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, за отчетный период доходы госбюджета составили 11 трлн 177 млрд тенге с исполнением планового объема на 104,8%. В частности, налоговые поступления в республиканский бюджет достигли 7,5 трлн тенге (101,9%), в местные – 3,7 трлн тенге (111,2%).

Расходы госбюджета исполнены на 96,2%. На 96,3% – бюджета республиканского, на 97,9 – местных.

По данным Нацбанка, месячная динамика инфляции в Казах­стане, несмотря на ее снижение после шокового значения в марте текущего года, начала вновь ускоряться, превышая среднегодовые показатели.

За последние два месяца наи­большие темпы роста цен наб­людаются по арендной плате за жилье­ как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока граждан из соседней страны пос­ле объявленной в РФ частичной мобилизации. Кроме того, существенно подорожали услуги образования и канцелярские товары.

По словам главы Нацбанка Галымжана Пирматова, в годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад в нее продолжает вносить фактор удорожания продуктов питания – 22,2% (в годовом выражении). Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося повышения цен на импортные товары и поддерживаемого на них спроса. Инфляция платных услуг достигла 12,3%.

– Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, – отметил глава Нацбанка.

Пенсионные активы ЕНПФ составили 14,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на триллион тенге, или на 8%. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 742 млрд тенге, пенсионных взносов – 1 238,5 млрд тенге, пенсионных выплат – 197,4 млрд, досрочных изъятий – 858,5 млрд тенге. За последние 12 месяцев уровень доходности пенсионных активов составил 7,5%.

Темпы роста базовых отраслей

По данным, озвученным министром сельского хозяйства Ерболом Карашукеевым, с начала года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,9% и составил в денежном выражении 6,8 трлн тенге за счет увеличения на 11% объемов производства продукции растениеводства и на 1,1% – животноводства.

По словам главы Минсельхоза, в ряде регионов страны уборочная кампания находится на завершающем этапе. Так, урожай зерновых сегодня убран на полях Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей. По последним данным, намолочено 21,6 млн тонн зерна при средней урожайности 13,5 ц⁄га.

В сфере животноводства отмечается рост производства мяса на 0,7% (1 464,5 тыс. тонн), молока – на 1,8% (5 087,7 тыс. тонн), яиц – на 5,3% (3 824,4 млн штук).

По темпам роста производства сельхозпродукции лидируют области: Костанайская (119,9%), Акмолинская (116,5%), Мангистауская (114,8%) и Северо-Казахстанская (112,2%).

В истекшем периоде также возросли объемы производства продуктов питания на 3,7% (до 2,1 трлн тенге). Предприятия сахарной отрасли наращивают объемы выпуска сахара.

На сегодня рост производства в данной сфере составляет 49,8% (увеличение с 179,4 тыс. до 268,7 тыс. тонн). Растут также объемы производства крупы (40%), растительного мас­ла (39,9%), рыбы (20,3%), муки (10,2%), переработанного риса (8%), макарон (5,8%), куриных яиц (5,3%), колбас­ных изделий (4,9%), коровьего молока (1,8%) и мяса в живом весе (0,7%).

Общий объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 598,9 млрд тенге, что на 7,5% больше уровня предыдущего года. При этом на 27,6% увеличились инвестиции в производство продуктов питания.

Как доложил в свою очередь глава МИИР Каирбек Ускенбаев, по итогам 9 месяцев во всех секторах обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная тенденция. В машиностроительной отрасли отмечается стабильный рост объемов производства. Предприятия автомобильной промышленнос­ти наращивают выпуск автотранс­портных средств, трейлеров и полуприцепов.

Индекс физического объема производства продукции цветной металлургии составил 108,1%. Выпуск рафинированной меди и аффинированного серебра вырос за счет снижения незавершенного производства медеплавильных заводов ТОО «Kazakhmys Smelting» и увеличения содержания меди в покупном концентрате ТОО «Казцинк».

Увеличение выпуска аффинированного золота обеспечено ростом аффинажа золота на ТОО «Тау-Кен Алтын». В черной металлургии индекс физичес­кого объема составил 100%.

По словам главы ведомства, за отчетный период индекс физического объема транспорт­ной отрасли составил 104,8%. В транзитных контейнерных перевозках наблюдается рост на 5%, объем грузов сложился на уровне 834,6 тыс. ДФЭ. При этом растут и объемы транзитных грузов через территорию Казахстана.

О ситуации в отрасли также доложил министр энергетики Болат Акчулаков.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Алихан Смаилов поручил профильным ведомствам усилить работу по стимулированию деловой активности и наращиванию темпов роста во всех сферах экономики. Глава Правительства также за­явил о необходимости усиления мер поддержки крупных предприятий для реализации их производственных планов.

– Следует проанализировать и обеспечить решение их проб­лемных воп­росов по оборотным средствам, инфраструктуре, логистике и сбыту продукции, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил увеличить количество инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT-сфере, туризме и других отраслях. Необходимо проработать «точечные» меры по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест, а также обеспечить полное и эффективное освоение средств по инвестиционным и инфраструктурным проектам, финансируемым из бюджета.

Приоритеты занятости населения

Как доложила глава Мин­труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова, за последние годы прирост рабочей силы на казахстанском рынке труда значительно увеличился. Так, если в 2016–2020 годах данный показатель в среднем составлял 36,4 тыс. человек, то в 2021-м достиг отметки в 76 тыс. Подобная динамика связана прежде всего с притоком молодых людей, родившихся после 2000-х годов.

В настоящее время работа по расширению занятости и стимулированию создания новых рабочих мест ведется в рамках нацпроектов и других госпрограмм. При этом, как отметила глава ведомства, высокую результативность демонстрируют нацпроекты по развитию предпринимательства, «Сильные регионы – драйвер развития страны» и по развитию АПК.

Кроме того, практически всеми регионами перевыполнен план в рамках исполнения поручения Президента РК по созданию 100 рабочих мест на 10 тыс. граж­дан, проживающих в городах и районах.

– По состоянию на 1 октября текущего года в экономике страны трудоустроены около 654 тысяч человек. Все активные нацпроекты оцифрованы, уровень заполнения вакансий, размещенных на Электронной бирже труда, составляет 87%, – сообщила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, для поддержки рынка труда в ближайшие годы планируется сконцентрировать усилия на оказании проактивных услуг в сфере занятости с использованием Цифровой карты семьи и ежегодном охвате не менее 100 тыс. молодых людей мерами господдержки для обу­чения, трудоустройства и открытия собственного дела.

С докладами по данному воп­росу выступили министр нацио­нальной экономики Алибек Куантыров, а также акимы Алматинской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей.

Подводя итоги данной темы, Премьер-министр напомнил, что по поручению Главы государства эффективность работы госорганов и акимов всех уровней будет оцениваться на основе показателя создания новых рабочих мест. При этом было подчеркнуто, что работу по содействию занятости нужно выстроить на основе пот­ребностей рынка труда. Крайне важно охватить соответствующими мерами социально уязвимые слои населения.

По его словам, в текущем году в рамках осуществления национальных проектов должно быть создано более 269 тыс. рабочих мест. На данный момент уже трудоустроены свыше 203 тыс. человек. Однако 175 тыс. из них получили временную работу.

– Мы должны направить усилия на увеличение именно постоянных рабочих мест. Важно в данном вопросе опираться на цифровые технологии. Все сервисы по содействию занятости нужно оцифровывать на основе полной интеграции систем госорганов, – отметил Премьер-министр.

Глава Правительства поручил ускорить работу по объединению ресурсов Цифровой карты семьи, Электронной биржи труда и Интегрированной карты создания рабочих мест, что в целом значительно облегчит поиск работы.

По словам Премьер-министра, особое внимание необходимо уделить внедрению новых механизмов обеспечения занятости молодежи, так как ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых соискателей, не имеющих опыта работы. По итогам первого полугодия наиболее высокие показатели молодежи категории NEET наблюдаются в областях Улытау, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской и Алматинской. При этом данные регионы нуждаются в специалистах.

Алихан Смаилов поручил акима­там этих областей взять на контроль вопросы обучения и трудоустройства молодежи, отметив, что поскольку молодые люди недостаточно информированы о мерах содействия занятости, необходимо усилить информационно-разъяснительную работу в этом направлении.

Подводя итоги заседания, Премьер-министр поручил выработать новые подходы к обеспечению занятости населения и включить их в проект Комплекс­ного плана развития рынка труда, автоматизировать и сократить сроки оказания соответствующих услуг. Министерствам труда, цифрового развития и акиматам поручено обеспечить модернизацию инфраструктуры сферы занятости и провести полную цифровизацию услуг центров занятости.

– В целом мы должны изменить идео­логию занятости, отношения к труду в обществе. В этом аспекте необходимо проработать вопросы формирования позитивного имиджа человека труда, ценности всех профессий, – подчеркнул Премьер-министр.