Общество В Усть-Каменогорске экологи настаивают на переводе общественного транспорта на газ 28 июля 2022 г. 2:30 Галина Вологодская Чтобы не коптили По данным департамента экологии Восточного Казахстана, практически половина всех вредных выбросов в регионе – это вклад областного центра. А львиную долю (56%) загрязнения воздуха в самом Усть-Каменогорске дает автотранспорт. Еще примерно треть валового выброса приходится на промышленные предприятия, 8–9% – на угольные печки частного сектора. На сегодня при населении Усть-Каменогорска 340 тыс. человек в городе зарегистрировано почти 170 тыс. автомобилей. В результате, в атмосфере города идет увеличение концентрации диоксида азота – продукта, образующегося при сжигании автомобильного топлива. Как отметил главный эколог области Данияр Алиев, парк городского общественного транспорта давно не обновлялся. Планы по приобретению 200 новых автобусов пришлось отложить в связи со сложностями бюджета. В связи с этим экологи настаивают на том, чтобы весь общественный транспорт был переведен на более дешевый и, главное, экологичный вид топлива – газ.