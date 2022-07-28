Общество
В Усть-Каменогорске экологи настаивают на переводе общественного транспорта на газ
Галина Вологодская

Чтобы не коптили

По данным департамента экологии Восточного Казахстана, практически половина всех вредных выбросов в регионе – это вклад областного центра. А львиную долю (56%) загрязнения воздуха в самом Усть-Каменогорске дает автотранспорт. Еще примерно треть валового выброса приходится на промышленные предприятия, 8–9% – на угольные печки частного сектора.

На сегодня при населении Усть-Каменогорска 340 тыс. человек в городе зарегистрировано почти 170 тыс. автомобилей. В результате, в атмосфере города идет увеличение концентрации диоксида азота – продукта, образующегося при сжигании автомобильного топлива.

Как отметил главный эколог области Данияр Алиев, парк городского общественного транс­порта давно не обновлялся. Планы по приобретению 200 новых автобусов пришлось отложить в связи со сложностями бюджета. В связи с этим экологи настаивают на том, чтобы весь общественный транспорт был переведен на более дешевый и, главное, экологичный вид топлива – газ.

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