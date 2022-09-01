В Усть-Каменогорске мошенник повесил на своих знакомых кредиты на 22 миллиона тенге

Обманывал по-дружески

Все началось с обращения в полицию 23-летней жительницы города. По просьбе приятеля она оформила на себя покупку дорогостоящего смартфона, поверив, что знакомый сам погасит кредит. Одновременно похожие заявления поступили еще от троих горожан. Сценарий везде один: люди ловились на уговоры 23-летнего парня, оформляли на свое имя кредиты на дорогие мобильные телефоны, смарт-часы – и становились долж­никами банка.

На сегодня следствие установило 28 эпизодов на общую сумму 22 млн тенге. Как отметили в пресс-службе областного департамента полиции, возможно, это число еще увеличится – сейчас проверяется причастность мошенника к аналогичным аферам.

– Молодой человек задержан, – рассказали в департаменте. – Все потерпевшие были с ним знакомы. Парень при оформлении покупки всем обещал, что сам будет погашать займы. И действительно делал взнос первые месяц-два, а затем исчезал. Люди ничего не подозревали до тех пор, пока им не начинали звонить с напоминанием о просроченных кредитах.

По факту начато досудебное расследование по части 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество». Обманщику грозит лишение свободы на срок до двух лет.