Влетели по полной

В Усть-Каменогорске осужденным пытались передать запрещенные предметы с помощью дрона.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области уже собрана солидная коллекция уловок, с помощью которых осуж­денным пробуют передать запрещенные в колониях смартфоны, алкоголь, наркотики и т. д. Их прячут в булках, пирогах, тортах, упаковках с чаем, тет­рапакетах с молоком, соком… Но в колонии ОВ 156⁄20 столк­нулись с новым способом, когда курьером с запрещенной посылкой стал квадрокоптер.

Как рассказала официальный представитель ДУИС Салтанат Ожиканова, сотрудникам колонии поступила оперативная информация, что в соседнем заброшенном здании прячутся люди. При виде патрульной группы нарушители бросились наутек. На месте они оставили беспилотник с пультом управления, два смартфона и упаковку с наркотическим веществом. «По данному факту вызвана полицейская следственно-оперативная группа, – пояснили в департаменте. – Назначены экспертиза, проверка».

К слову, в Казахстане все беспилотные летательные аппараты весом больше 250 граммов в обязательном порядке подлежат регистрации с указанием паспортных данных владельца.