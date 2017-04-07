В Усть-Каменогорске пройдет акция "Ночь в театре"

Фото с сайта yk-news.kz
15 апреля в областном драмтеатре пройдет акция "Ночь в театре", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на yk-news.kz
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С 19.00 до 23.00 посетители театра смогут поучаствовать в работе творческих площадок и посмотреть молодежный капустник. К акции подключились все три труппы – русская, казахская и молодежная. Программа рассчитана как на детей, так и на взрослых.
С 19.00 до 21.00 зрители смогут понаблюдать за постановкой сценического боя, послушать проникновенные стихотворения о любви, ответить на вопросы театральной викторины и даже принять участие в репетиции детского спектакля.
С 21.00 еще около двух часов на сцене будет продолжаться единственное представление спектакля-импровизации молодежной труппы. Молодые артисты исполнят песни из известных советских и зарубежных кинофильмов и будут веселить публику шуточными выступлениями.
Это уже второе подобное мероприятие (впервые областной драмтеатр подключился к этой мировой традиции в прошлом году). Ожидается, что на сей раз все будет гораздо масштабнее и ярче.
"Театр – это всегда сказка, всегда тайна. В ночь с 15 на 16 апреля мы ненадолго приоткроем завесу этой тайны для детей и для взрослых", – сказал руководитель театра Сергей Астраханцев.
Участие в акции "Ночь в театре" совершенно бесплатное.