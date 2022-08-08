В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении

Новая жизнь

Историей поделились в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской облас­ти. Два года назад в колонии познакомились друг с другом осужденные Виктор и Елена. Место, казалось бы, далекое от романтики, но между мужчиной и женщиной вспыхнуло чувство. Здесь же, в колонии, пара зарегист­рировала брак и стала семьей. На днях у Елены родился ребенок, супруги стали молодыми родителями.

– Представители учреждения поддержали женщину, встретив ее возле роддома с цветами и шарами, – рассказали в департаменте. – Сотрудники УИС всегда рады, когда появляются семьи, укрепляются семейные ценнос­ти. Это основной фактор в становлении на путь исправления, фактор дальнейшей ресоциализации. У осужденных повышается чувство ответственности, уверенности.

Все время до освобождения Елены ребенок будет оставаться с ней. Ждать, к слову, осталось недолго – 4 месяца. Сотрудники колонии создали все условия, чтобы у молодой мамы был уют и она могла ухаживать за новорожденной дочкой.

Девочка стала пятым ребенком, родившимся в колонии Усть-Каменогорска. Всего за последние годы здесь зарегист­рировали брак и создали семью 10 пар осужденных.