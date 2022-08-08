Общество В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении 8 августа 2022 г. 1:00 Галина Вологодская Новая жизнь Историей поделились в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области. Два года назад в колонии познакомились друг с другом осужденные Виктор и Елена. Место, казалось бы, далекое от романтики, но между мужчиной и женщиной вспыхнуло чувство. Здесь же, в колонии, пара зарегистрировала брак и стала семьей. На днях у Елены родился ребенок, супруги стали молодыми родителями. – Представители учреждения поддержали женщину, встретив ее возле роддома с цветами и шарами, – рассказали в департаменте. – Сотрудники УИС всегда рады, когда появляются семьи, укрепляются семейные ценности. Это основной фактор в становлении на путь исправления, фактор дальнейшей ресоциализации. У осужденных повышается чувство ответственности, уверенности. Все время до освобождения Елены ребенок будет оставаться с ней. Ждать, к слову, осталось недолго – 4 месяца. Сотрудники колонии создали все условия, чтобы у молодой мамы был уют и она могла ухаживать за новорожденной дочкой. Девочка стала пятым ребенком, родившимся в колонии Усть-Каменогорска. Всего за последние годы здесь зарегистрировали брак и создали семью 10 пар осужденных.