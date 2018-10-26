В Узбекистане педагоги спецколледжа обвиняются в изнасиловании учениц

В Узбекистане несколько сотрудников Кокандского колледжа легкой промышленности подозреваются в изнасиловании учащихся, сообщает CA News.org.
При проверке учащихся выяснилось, что одна из 16-летних студенток беременна. Прокуратура Коканда провела анонимные опросы. Другие студентки колледжа написали, что они стали жертвами сексуального насилия.
Кокандский специальный профессиональный колледж легкой промышленности предназначен для обучения детей с проблемами здоровья и поведения.
"С 15 по 20 октября текущего года прокуратура города проверила финансовый, организационный и образовательный статус колледжа... В настоящее время гинекологи обследуют девушек. Около 80 процентов из них, возможно, стали жертвами изнасилования", - сказал один из представителей правоохранительных органов, знакомый с делом.
Сотрудники колледжа обвиняются по статьям Уголовного кодекса "изнасилование", "удовлетворение половой потребности в противоестественной форме", "злоупотребление властью и взяточничество".
Так, директор колледжа арестован по обвинению злоупотреблении властью и присвоении государственной собственности. Водитель директора колледжа, охранник, лидер молодежи и психолог были арестованы по обвинению в изнасилованиях.
В отношении обвиняемых начаты уголовные дела и ведется предварительное следствие.
