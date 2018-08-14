В Узбекистане влюбленные бросились под поезд

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17-летняя девушка и 20-летний парень бросились под поезд, проходящий через Джуркурганский район Сурхандарьинской области в Узбекистане, сообщает rus.ozodlik.org.
"В ночь на 10 августа 17-летняя Г. К. и 20-летний Б. К., проживавшие в селе Кумкишлак в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, покончили с собой, бросившись под грузовой поезд, движущийся по маршруту Термез – Кумкурган – Ташкент", – подтвердила информацию о случившемся железнодорожная милиция Сурхандарьинской области.
Прокуратура начала расследование по факту случившегося.
По словам родственников покойных, семья девушки была против ее брака с возлюбленным.
"Девочка еще училась в школе, в этом году она перешла в 11-й класс. Она и ее парень были влюблены в друг друга. Однако один из родственников девочки был серьезно против ее брака в будущем с этим парнем. Сейчас некоторые предполагают, что именно это и стало причиной того, что молодые люди бросились под поезд. Поезд раздавил обоих. В субботу их похоронили. И девочка, и мальчик жили в одной махалле. У парня был отец, мать умерла некоторое время назад. Он был младшим сыном в семье. Эта трагедия стала большим общим горем для всего села", – рассказал один из махаллинских активистов села Кумкишлак, попросивший не разглашать его имени.
По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 103 ("Доведение до самоубийства") УК Узбекистана.
"В ночь на 10 августа 17-летняя Г. К. и 20-летний Б. К., проживавшие в селе Кумкишлак в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, покончили с собой, бросившись под грузовой поезд, движущийся по маршруту Термез – Кумкурган – Ташкент", – подтвердила информацию о случившемся железнодорожная милиция Сурхандарьинской области.
Прокуратура начала расследование по факту случившегося.
По словам родственников покойных, семья девушки была против ее брака с возлюбленным.
"Девочка еще училась в школе, в этом году она перешла в 11-й класс. Она и ее парень были влюблены в друг друга. Однако один из родственников девочки был серьезно против ее брака в будущем с этим парнем. Сейчас некоторые предполагают, что именно это и стало причиной того, что молодые люди бросились под поезд. Поезд раздавил обоих. В субботу их похоронили. И девочка, и мальчик жили в одной махалле. У парня был отец, мать умерла некоторое время назад. Он был младшим сыном в семье. Эта трагедия стала большим общим горем для всего села", – рассказал один из махаллинских активистов села Кумкишлак, попросивший не разглашать его имени.
По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 103 ("Доведение до самоубийства") УК Узбекистана.