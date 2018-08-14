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В Узбекистане влюбленные бросились под поезд

17-летняя девушка и 20-летний парень бросились под поезд, проходящий через Джуркурганский район Сурхандарьинской области в Узбекистане, сообщает rus.ozodlik.org.

"В ночь на 10 августа 17-летняя Г. К. и 20-летний Б. К., проживавшие в селе Кумкишлак в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области, покончили с собой, бросившись под грузовой поезд, движущийся по маршруту Термез – Кумкурган – Ташкент", – подтвердила информацию о случившемся железнодорожная милиция Сурхандарьинской области.

Прокуратура начала расследование по факту случившегося.

По словам родственников покойных, семья девушки была против ее брака с возлюбленным.

"Девочка еще училась в школе, в этом году она перешла в 11-й класс. Она и ее парень были влюблены в друг друга. Однако один из родственников девочки был серьезно против ее брака в будущем с этим парнем. Сейчас некоторые предполагают, что именно это и стало причиной того, что молодые люди бросились под поезд. Поезд раздавил обоих. В субботу их похоронили. И девочка, и мальчик жили в одной махалле. У парня был отец, мать умерла некоторое время назад. Он был младшим сыном в семье. Эта трагедия стала большим общим горем для всего села", – рассказал один из махаллинских активистов села Кумкишлак, попросивший не разглашать его имени.

По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 103 ("Доведение до самоубийства") УК Узбекистана.

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