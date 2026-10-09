В Варшаве представили опыт Казахстана по социальной реинтеграции бывших заключенных

Общество

В Казахстане предлагают существенно усилить роль социальных работников в уголовно-исполнительной системе, чтобы помочь гражданам после освобождения вернуться к полноценной жизни и снизить риск повторных правонарушений, сообщает Kazpravda.kz

О предложениях по развитию социальной реинтеграции осужденных на четвертой сессии Конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве рассказала президент Национального альянса профессиональных социальных работников Динара Есимова.

По словам Есимовой, после отбытия наказания человек регулярно сталкивается с трудностями при трудоустройстве, восстановлении семейных связей и адаптации в социуме. По этой причине квалифицированное социальное сопровождение не должно прекращаться в момент освобождения из учреждения.

«Что происходит с человеком после того, как он выходит на свободу? Формально наказание отбыто. Но есть ли у него работа, поддержка близких, возможность вернуться к нормальной жизни? Именно поэтому социальная работа должна стать неотъемлемой частью уголовно исполнительной системы», – заявила Динара Есимова.

Предложения Альянса были учтены при разработке Концепции развития уголовно-исполнительной системы Казахстана. Общественное объединение выступает за формирование команд квалифицированных специалистов, сопровождающих человека до его полного возвращения в общество. Для этого развиваются профессиональные стандарты, организуется подготовка кадров и создаются персональные программы поддержки с учетом индивидуальных потребностей каждого гражданина.

По оценке эксперта, системный подход позволит кардинально повлиять на статистику правонарушений. В долгосрочной перспективе Альянс ставит цель сократить число повторных возвращений в места лишения свободы почти вдвое за счет социальной реинтеграции.

Отдельное внимание в рамках инициатив уделяется женщинам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях. При поддержке Министерства культуры и информации Альянс реализует проект Книги, которые лечат, объединяющий сессии книготерапии и работу групп взаимопомощи.

Участницы проекта совместно читают и обсуждают литературу, делятся переживаниями и получают возможность переосмыслить свой жизненный опыт. Такая работа обеспечивает эмоциональную поддержку и помогает психологически подготовиться к возвращению в общество.

«Мы убеждены, что реабилитация должна начинаться еще в местах лишения свободы и продолжаться после освобождения, то есть до тех пор, пока человек не сможет самостоятельно выстроить устойчивую жизнь в обществе», – подчеркнула глава Альянса.

#Казахстан #заключенные #опыт #Варшава

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