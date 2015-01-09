В Вашингтоне из-за холодов треснули рельсы метро

В американской столице низкая температура в 9 градусов стала причиной повреждения железнодорожных путей. Как сообщила газета Washington Post, ряд неисправностей в системе подземки вызвал большие перебои. В четверг утром движение было затруднено на пяти из шести линий метро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
"Экстремальные погодные условия, безусловно, сказываются на технике метрополитена, в результате чего возникают неисправности", – отметил официальный представитель столичной подземки Дэн Стессель. По его словам, поломка рельсов "почти наверняка, связана с погодными условиями". "Трудно предсказать, где именно в следующий раз может треснуть рельс", – сказал Стессель.
Поезда, по крайней мере, на синей ветке вашингтонского метро ходят с интервалом в среднем 7–10 минут, передает корреспондент ТАСС с места событий. На станциях и в вагонах скапливается огромное количество пассажиров. При этом сами поезда стоят в тоннелях по 5–10 минут.
Низкая температура, по свидетельству многих пассажиров, привела и к тому, что часть дверей в вагонах просто не смогли открыться.
На красной ветке многим пассажирам пришлось ждать около часа следующего поезда из-за сломавшегося состава, заблокировавшего движение. А на одной из центральных станций вышел из строя эскалатор, вызвав многочисленные неудобства.