​В век полиглотов

Председатель учебно-методического объединения, ректор КазНУ Галым Мутанов подчеркнул, что поэтапный переход на трехъязычное образование является необходимым условием повышения конкурентоспособности и роста экспортного потенциала образовательного сектора. Тем более что по инициативе ЮНЕСКО XXI век провозглашен веком полиглотов. Участники заседания обсудили также вопросы обеспеченности вузов изданиями по курируемым специальностям и размещение спецзаказов на разработку и издание необходимой учебной литературы. Они выразили уверенность, что принятые по итогам встречи решения будут способствовать достижению стратегических целей развития образования и науки, обеспечат реальную конкурентоспособность Казахстана в современном мире.