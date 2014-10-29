В мире В Великобритании депутата арестовали за драку с подростком

Депутат британской Палаты общин Эрик Джойс был арестован за драку в магазине с 14-летним подростком, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian. Инцидент произошел 17 октября в лондонском районе Кэмден.



По словам пресс-секретаря Скотланд-Ярда, в драке участвовали двое юношей и 54-летний мужчина, который впоследствии был задержан за нанесение телесных повреждений. Один из подростков также оказался под стражей, его подозревают в хранении каннабиса. Джойс в свою очередь назвал произошедшее "неудачным стечением обстоятельств". По его словам, он задержал юношу, который разгромил магазин.



"Я попросил хозяина вызвать полицию. Когда прибыли сотрудники правоохранительных органов, они арестовали юношу и сообщили мне, что на месте происшествия нашли наркотики. Они также рассказали, что подросток обвинил меня в нападении на него", – написал он в своем блоге.



Как отмечает The Mirror, это уже 4-й арест Джойса за последние 3 года. Так, в марте 2013 года он был задержан за пьяную драку в Палате общин. Впоследствии ему запретили покупать в парламентских барах спиртное. В 2012 году Джойса исключили из Лейбористской партии после того, как он ударил в парламентском баре трех консерваторов и одного однопартийца, а потом обругал полицейских. За тот инцидент Джойса приговорили к году общественных работ и оштрафовали на $4,5 тыс. Кроме того, ему на 3 месяца запретили ходить в бары. Еще раньше, в 2010 году, Джойса на год лишили водительских прав за отказ пройти освидетельствование после ДТП.