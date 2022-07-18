В Великобритании может появиться летающее такси

Соответствующую заявку в британское Управление гражданской авиации подала американская Joby Aviation, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Американская компания Joby Aviation подала заявку на сертификацию своего летающего такси в Великобритании. Об этом компания сообщила в воскресенье на своем сайте.

"Базирующаяся в Калифорнии Joby Aviation объявила о подаче заявки на сертификацию своей революционной разработки в Великобритании. В данный момент компания проходит сертификацию типа в Федеральном авиационном управлении США (FAA) и полагает, что американский рынок станет для нее первым. Однако сертификат FAA может быть одновременно подтвержден Управлением гражданской авиации Великобритании, что ускорит выход стартапа на британский рынок. Таким образом, Joby aviation станет первым разработчиком аппаратов вертикального взлета и посадки с электрическим двигателем eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), запросившим подтверждение своего американского сертификата за рубежом", - говорится в заявлении.

Компания указала, что на протяжении 10 лет работает над созданием пятиместного электрического аэротакси. Его максимальная скорость - 200 км/ч, дальность полета - около 150 км. Аппарат работает на шести электродвигателях, а "вертикальный взлет и посадка позволяют ему функционировать практически в любой местности".

"Сотрудничество США и Великобритании в сфере сертификации позволит этим странам первыми получить важную новую технологию. Нас невероятно воодушевляет потенциал, которым обладают воздушные перевозки. Это способ экологически чистого и доступного регионального сообщения в Великобритании", - считает основатель и генеральный директор Joby Aviation Джобен Бевирт.