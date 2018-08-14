В Великобритании откроется автомобильный курорт

В мире
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Автомобильный курорт возведут на месте заброшенного аэродрома в городе Бристон. Работы над объектом ведет ведущий британский дизайнер и поклонник автомобилей Декстер Морен, пишет Motor1.

По плану на месте старой базы появится отель на 344 номера, где, помимо жилых комнат, будут ресторан, бар, тренажерный зал, бассейн, сауна и внутренний двор.

Кроме того, в 4-этажном атриуме отеля разместятся различные автомобильные и тематические выставки, а постояльцы гостиницы получат доступ к гоночному треку Bicester Heritage.

Управляющий директор Bicester Heritage Дэн Геогеган заявил, что рассчитывает привлечь фанатов автомобилей, которые получат сразу полный комплекс услуг – от развлечения и отдыха до бизнес-составляющей.

Отметим, что это не первая заброшенная авиабаза в Великобритании, которую отдают под застройку. Например, ранее власти приняли решение превратить аэродром Дансфолд, где проходили съемки известного автомобильного телешоу Top Gear, в поселок на 1,8 тысячи домов.

Команда Top Gear использовала аэродром времен Второй мировой войны для испытания автомобилей с 2001 года. Самым быстрым серийным автомобилем трека Дансфолд в свое время стал McLaren 675LT, проехавший трассу за 1 минуту 13,7 секунды. Болид Формулы 1 Renault R24 преодолел круг за 59 секунд.

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