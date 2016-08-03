В Великобритании построили самую высокую в мире башню с мобильной смотровой площадкой
Самую высокую в мире башню с мобильной смотровой площадкой построили в Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информагентства.
Особенность башни, расположенной в английском Брайтоне, заключается в круговой смотровой площадке, с которой открывается живописный вид на город и Ла-Манш.
Стеклянная смотровая площадка представляет собой своего рода лифт, который за 20–30 минут сможет доставить туристов на высоту 138 м. Общая же высота башни превысит 160 м. Официальное открытие объекта запланировано на 4 августа. Проект получил название i360, где под "i" подразумеваются инновации, интеграция и интеллект.
Семейная пара Дэвид Маркс и Джулия Барфилд, авторы проекта, известны также как создатели лондонского колеса обозрения London Eye, которое считается одной из самых узнаваемых достопримечательностей британской столицы. Над проектом по созданию огромной башни архитекторы работали около 13 лет.