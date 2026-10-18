В Вене рассмотрели предложения Казахстана по урегулированию инвестиционных споров

На заседании комиссии ООН в Вене казахстанская делегация выступила за развитие переговоров и медиации при урегулировании международных инвестиционных споров

Фото: МИД РК

Казахстан представил предложения по совершенствованию международных правил разрешения споров между государствами и иностранными инвесторами. Инициативы обсудили на площадке ООН в Вене, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК.

55-я сессия Рабочей группы III Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) прошла с 12 по 16 октября. Казахстан участвовал в заседаниях в качестве наблюдателя. В состав делегации вошли представители Министерства юстиции РК, Постоянного представительства Казахстана при международных организациях в Вене и национальный эксперт по международному арбитражу.

Участники рассмотрели предложения по изменению правил разрешения инвестиционных споров. В частности, обсуждались возможности мирного урегулирования конфликтов, финансирование арбитражных разбирательств третьими сторонами, порядок определения компенсаций и использование национальных механизмов правовой защиты.

Казахстанская сторона выступила за более четкие правила, которые позволят учитывать интересы как государств, так и инвесторов.

«Казахстанская делегация представила предложения, нацеленные на повышение правовой определенности и обеспечение сбалансированного учета интересов государств и инвесторов. В частности, казахстанская сторона подчеркнула значение консультаций, переговоров и медиации, отметив, что меры по содействию мирному урегулированию должны быть практически осуществимыми и не приводить к необоснованному затягиванию разбирательств», — сообщили в МИД РК.

Особое внимание представители Казахстана уделили возможности разрешать разногласия путем переговоров и медиации, не доводя дело до длительных арбитражных разбирательств. При этом такие процедуры не должны создавать дополнительные препятствия для сторон или затягивать рассмотрение споров.

На сессии также обсудили способы предотвращения параллельных разбирательств, вопросы толкования международных инвестиционных договоров и определения размера компенсаций.

#суд #арбитраж #ЮНСИТРАЛ

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