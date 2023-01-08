В ВКО дальнобойщик шестые сутки живет в фуре, упавшей в кювет (видео)

Происшествия
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Водитель неделю ждет помощь на трассе, боясь оставить машину.

Фото: Kazpravda.kz

Почти неделю водитель-дальнобойщик живет в кабине грузовика на трассе Аягозского района в ВКО, передает Кazpravda.kz.

Водитель, следуя с Актогая в Усть-Каменогорск, попал в снежный плен на 340-м км Алматинской трассы в 10 км от села Шынкожа. 

В МЧС сообщили, что мужчина отказывается от эвакуации без автомашины. 

Однако сделать это не так просто. Чтобы вытянуть из кювета многотонный грузовик, необходима военная техника. 

 

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