В ВКО мать оштрафовали после того, как она уронила ребенка с балкона третьего этажа

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В полиции рассказали подробности ЧП, произошедшего с двухлетним мальчиком, выпавшим с балкона третьего этажа, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Noks.kz.

Напомним, инцидент произошел утром 27 января в Риддере. Сейчас ребенок в больнице, а женщина задержана.

"27 января, в 9:00, диспетчер станции скорой медицинской помощи сообщила, что с балкона третьего этажа упал ребенок. Установлено, что жительница Риддера 2003 года рождения, находясь в гостях со своим ребенком 2021 года рождения, собралась идти домой, однако дверь квартиры была закрыта на ключ. Женщина хотела покинуть жилье через балкон. Когда она спускала ребенка с балкона, он сорвался и упал на снег", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Мальчика доставили в медучреждение города. Медики заключили, что каких-либо тяжёлых травм у несовершеннолетнего нет, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В отношении женщины составлен административный протокол по статье 127 КоАП "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Статья влечет штраф в размере десяти МРП (30 630 тенге). Материал будет передан комиссии по защите прав несовершеннолетних с ходатайством о лишении родительских прав", — отметили в ДП ВКО.