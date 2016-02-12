В ВКО мужчину арестовали за выброшенный окурок

Фото с сайта journey-italy.com
40-летнего жителя Усть-Каменогорска за выброшенный в неположенном месте окурок арестовали на сутки, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz.
Сообщается, что проходивший по одной из городских улиц мужчина бросил выкуренную сигарету на землю, за что и был задержан полицией. В тот же день он предстал перед административным судом.
Постановлением суда нарушитель признан виновным по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и арестован на одни сутки.
Отметим, что работа по принципу "нулевой терпимости" к мелким правонарушениям и беспорядку является одной из приоритетных задач полиции.
Напомним, что в Астане за курение в неустановленных местах наложено штрафов на 13,5 миллиона тенге
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