В ВКО на автодороги сошли три лавины

Происшествия
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Обошлось без пострадавших. 

Фото пресс-службы МЧС РК

В ВКО утром на участки автодорог самопроизвольно сошли три лавины, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

По информации ГУ "Казселезащита" 7 января  в 07:30 на участке  автодороги местного значения "Алтай - Богатырево" (36 км.) и на этом же участке на 37 км произошел самопроизвольный сход  лавин общим объемом 3500 м. куб.

В 09:50 минут на автодороге "Алтай-Путинцево"(37 км) сошла лавина объемом 3700 куб.м.

Участки дорог были закрыты. Жертв и разрушений нет.

Дорога на данный момент расчищается силами дорожных служб.

Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО просит граждан и туристов   не выходить на заснеженные склоны и не проезжать вблизи горных участков из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. 

В регионе несколько дней сохраняется лавинная опасность.

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