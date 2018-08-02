В ВКО наказали руководство детсада за прием ребенка без очереди
В Восточно-Казахстанской области наказали руководство детсада за прием ребенка в учреждение без очереди, сообщает YK-news.kz.
Нарушение было выявлено во время внеплановой проверки.
Как сообщили в департаменте Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по ВКО, основанием для проверки стала жалоба. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. В частности, гражданка уверяла, что в детский сад "Болашак" одного из воспитанников приняли без очереди.
"По рекомендации департамента договор, заключенный между детсадом и родителями этого ребенка, был расторгнут, руководитель детсада и методист отдела образования Курчумского района привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора", – добавили в департаменте.