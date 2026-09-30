В ВКО нашли тело второго рыбака

30 сентября спасатели извлекли из воды тело мужчины 1979 года рождения. Второй утонувший был обнаружен днем ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Напомним, 22 сентября в Балыкшинском сельском округе Курчумского района Восточно-Казахстанской области двое мужчин отправились на рыбалку на озеро Зайсан и не вернулись.Их искали спасатели и местные жители.

В первый день поисков на расстоянии 3-4 км от берега была обнаружена затонувшая лодка. 29 сентября местные жители нашли тело мужчины 2001-го года рождения. И 30 сентября спасатели извлекли из воды тело второго мужчины, 1979-го года рождения.

В ходе поисков спасатели МЧС выполнили 63 водолазных погружения, обследовали береговую линию и акваторию озера, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Поисковые работы осложнялись сильным ветром и волнением на водоеме, а также значительной площадью обследуемой акватории.

Это не первый несчастный случай на Зайсане. В Тугылском сельском округе Тарбагатайского района ВКО 15 сентября 2026 года трое мужчин рыбачили на озере с лодки. Из-за сильного ветра лодка перевернулась. Одному из рыбаков удалось выбраться из воды. Двое мужчин утонули.