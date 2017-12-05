В ВКО не будут принимать письма Деду Морозу

Казпочта отменила ежегодную предновогоднюю акцию "Письма Деду Морозу", сообщает YK-news.kz
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"В этом году акции "Письма Деду Морозу" не будет по распоряжению центрального аппарата. Необходимо пересмотреть формат проведения акции. Возможно, после пересмотра в следующем году проект возобновится", – рассказала начальник отдела маркетинга, рекламы и PR Восточно-Казахстанского областного филиала АО "Казпочта" Динара Нигметова.
Казпочта три года подряд выступала посредником между юными восточноказахстанцами и "Дедом Морозом". Если в первый год сотрудники почтовых отделений получили около ста писем, в 2015 году – больше 700, то в 2016 году – около 4000. Никого из ребят нельзя было оставить без внимания.
"Порой это сделать в принципе невозможно, потому что на некоторых письмах не было обратного адреса", – отметили в филиале оператора почтовой связи РК.
Сотрудники Казпочты проводили огромную работу по привлечению спонсоров, чтобы принести все, что пожелали дети – от новомодных планшетов до валенок.
"Спонсоров найти довольно проблематично. Например, в Восточном Казахстане много предприятий, у которых центральные офисы находятся в Астане или Алматы, им нужно просить разрешение на спонсорство. Некоторые крупные предприятия ведут свои благотворительные проекты и тратить средства на другие подобные мероприятия просто не могут. Только если руководители, сотрудники не захотят помочь из своего кошелька, что, в принципе, и происходило", – пояснила Динара Нигметова.
В связи с большим потоком писем возросла и нагрузка на почтальонов и других работников Казпочты, которые принимали участие в реализации акции вплоть до конца января, говорится в информации.