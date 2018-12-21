В ВКО оштрафовали сельчанина за ложную информацию о возгорании авто
В Восточно-Казахстанской области неизвестный позвонил спасателям Кокпектинского района и сообщил, что на трассе Самарское — Кокпекты горит автомобиль, передаетYK-news.kz.
Сотрудники пожарной части, прибыв по указанному адресу, не обнаружили горящий транспорт.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен гражданин К., который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений совершил заведомо ложный вызов", — проинформировали в ДЧС ВКО.