В ВКО повалены деревья и подтоплены частные дома – ДЧС

Закон и Порядок
1463
Айнур Курамысова
Фото пресс-службы ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области повалены деревья и подтоплены частные дома. Спасатели ликвидируют последствия сильных дождей и ветра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

В результате сильных осадков за день в регионе выпало более 60 мм. Порывы ветра достигали более 18 метров в секунду, в отдельных районах – более 23 м/с.

579c3e6fb79b31469857391.jpg

По информации пресс-службы, произошло подтопление дождевыми водами 24 частных подворьев в городе Аягоз, в Усть-Каменогорске – одного частного жилого дома, в селе Герасимовка – одного придворья частного жилого дома, повалены деревья, от которых пострадали автомобили.

В связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб в акимате Усть-Каменогорска, проведено внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

579c3e8ec53001469857422.jpg

"Силами местных исполнительных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, коммунальных и дорожных служб проводятся работы по откачке воды с подтопленных территорий, проезжих частей, устройству водоотводных каналов, а также очистке улиц от упавших деревьев, высвобождению из-под деревьев автомобилей", – говорится в сообщении.

579c3eb13fa921469857457.jpg

Популярное

Все
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
Лаборатория под открытым небом
Безопасность детей – на системном контроле
Лучшие в финале Lamborghini Super Trofeo
Приоритетные задачи
Нужны реальные результаты, а не бумажные отчеты
Сенсационное серебро из Японии
Системы водоснабжения запускают в СКО
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
В Мангистау выращивают африканского сома
Жером Бойе: Растет роль Казахстана в евразийской транспортной цепочке
Когда в залоге даже детский сад
О цифровой грамотности педагогов говорили участники конференции Teacher’s Summit 2025
Жемчужина осеннего Шымкента
Амбулатория для сельчан
Спасибо вам, Кака!
Сила духа и воля к победе
Государственные инвестиции – основа рынка
Возникли сложности с поливом
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Здесь качество – не лозунг, а система
В Зайсанском районе построят водохранилище
Определился состав финалистов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Рекордный урожай зерновых и других сельхозкультур собрали в Казахстане
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Остался год до юношеской Олимпиады
Россыпь наград из Улан-Батора
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Составлен ТОП-5 крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Ущерб свыше 1 млрд тенге: 132 машины незаконно поставили на…
Более 75 тонн филе судака незаконно экспортировали в Европу…
Арсенал незаконного оружия обнаружен и изъят в регионах РК
В аэропорту задержан правонарушитель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]