Фото пресс-службы ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области повалены деревья и подтоплены частные дома. Спасатели ликвидируют последствия сильных дождей и ветра, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.
В результате сильных осадков за день в регионе выпало более 60 мм. Порывы ветра достигали более 18 метров в секунду, в отдельных районах – более 23 м/с.
По информации пресс-службы, произошло подтопление дождевыми водами 24 частных подворьев в городе Аягоз, в Усть-Каменогорске – одного частного жилого дома, в селе Герасимовка – одного придворья частного жилого дома, повалены деревья, от которых пострадали автомобили.
В связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб в акимате Усть-Каменогорска, проведено внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Силами местных исполнительных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, коммунальных и дорожных служб проводятся работы по откачке воды с подтопленных территорий, проезжих частей, устройству водоотводных каналов, а также очистке улиц от упавших деревьев, высвобождению из-под деревьев автомобилей", – говорится в сообщении.