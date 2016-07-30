По информации пресс-службы, произошло подтопление дождевыми водами 24 частных подворьев в городе Аягоз, в Усть-Каменогорске – одного частного жилого дома, в селе Герасимовка – одного придворья частного жилого дома, повалены деревья, от которых пострадали автомобили.В связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб в акимате Усть-Каменогорска, проведено внеочередное заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям."Силами местных исполнительных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, коммунальных и дорожных служб проводятся работы по откачке воды с подтопленных территорий, проезжих частей, устройству водоотводных каналов, а также очистке улиц от упавших деревьев, высвобождению из-под деревьев автомобилей", – говорится в сообщении.