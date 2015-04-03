В ВКО появится новый мясокомбинат

В 2017 году, по задумке областного акимата, в Семее должен появиться большой мясокомбинат. Колбасами высшего качества и мясными консервами намерены обеспечить не только жителей ВКО. Товар станут экспортировать в страны Ближнего Востока – Иран, Ирак и Арабские Эмираты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Грандиозное строительство начнется во второй половине 2015 года. Заработает предприятие к 2017 году. Свою лепту в открытие производства внесут иранские инвесторы. Также поддержку обещал оказать аким области Даниал Ахметов.
"На мясокомбинате будет самое современное оборудование, станут применять новые методы упаковки продукции без использования консервантов, – рассказал руководитель отдела сельского хозяйства Семея Нурлан Шакабаев. – Скот планируем покупать не только местный, но и из Башкортостана и Монголии. Оставшееся сырье мы намерены направлять в Германию. Там его переработают и будут использовать как натуральный шовный материал в хирургии".
По планам властей, на базе комбината в будущем появятся фармацевтический цех и сеть животноводческих ферм.