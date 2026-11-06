В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением

За строкой Послания
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі прибыли с рабочей поездкой в Восточный Казахстан. В ходе встреч с жителями, трудовыми коллективами и молодежью обсуждались задачи, обозначенные Главой государства в Послании народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона  

Фото: gov.kz

В центре внимания были вопросы развития социальной и коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, науки, предпринимательства и расширения возможностей для молодежи.

В Глубоковском районе депутат Курултая Ерлан Саиров, член Қазақстан Халық Кеңесі Денис Рыпаков и представители государственных органов обсудили с активом района и работниками сфер культуры и спорта актуальные вопросы развития территории.

Жители подняли вопросы повышения качества медицинских услуг, ремонта дорог, обеспечения качественной питьевой водой, теплоснабжения и благоустройства сельских населенных пунктов.

Ерлан Саиров отметил, что крупные проекты, реализуемые в регионе, открывают перспективы для превращения Восточного Казахстана в туристический, транспортный и цифровой хаб. Кроме того, он сообщил, что в ближайшие три года на развитие социальной инфраструктуры планируется направить 6,5 трлн теңге. 

В частности, предусмотрено строительство 70 объектов здравоохранения и 50 объектов в сферах образования, культуры и спорта.

В Риддере депутаты Курултая Олжас Нуралдинов и Жулдыз Данбаева встретились с городским активом, а также коллективами Алтайского ботанического сада и предприятия «Водоканал».

В ходе обсуждения затронули промышленный потенциал города, модернизацию теплоэлектроцентрали, а также обеспечение бесперебойной работы водопроводных и канализационных сетей.

Очистные сооружения предприятия «Водоканал» ежедневно обрабатывают 26 тысяч кубометров сточных вод при проектной мощности 34 тысячи кубометров. Для предприятия утверждена инвестиционная программа на 2026–2030 годы.

Во время встречи в Алтайском ботаническом саду речь шла о развитии научных исследований, охране природы и социальном положении работников. Депутаты отметили одну из важных инициатив, обозначенных в Послании, - повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч теңге. Ожидается, что это изменение может повлиять на доходы около 1,8 млн граждан.

Специалист отдела науки, мониторинга, экологического просвещения и туризма Алтайского ботанического сада Людмила Винокурова подчеркнула важность инициатив, направленных на повышение благосостояния трудящихся.

«Инициативы, связанные с заработной платой и качеством жизни, касаются каждого человека. Наша работа тесно связана с охраной природы и лесов, а также формированием экологической культуры среди населения. Поэтому задачи, обозначенные в Послании, мы воспринимаем как ориентир для дальнейшей деятельности. Каждый из нас старается ответственно относиться к своему делу», – отметила она.

Кроме этого, в Усть-Каменогорске состоялась встреча с активистами молодежного крыла «Жастар Рухы» и представителями молодежи. Участники обменялись мнениями об участии в гражданских инициативах, социальной ответственности и вкладе молодого поколения в развитие региона.

В целом, встречи в Глубоковском районе и Риддере показали, что приоритетные задачи регионального развития напрямую связаны с повседневными потребностями жителей.

 

#ВКО #послание #курултай

Популярное

Все
Дорога в меднорудный край
Русская девушка с казахской душой
Язык как секретный код гостеприимства
Когда смартфон становится уязвимым
Гражданский кодекс: от многолетних дискуссий – к практической работе
Дай лапу, друг!
Клубок счастья
Нас воспитывают, мы воспитываем
Обесцененная болезнь
Каждому народу есть что рассказать
Точка роста на карте страны
Школьники Алматы покоряют Кремниевую долину
В Европе около 20 рейсов за сутки получили сообщения об угрозе взрыва
Олжас Бектенов провел совещание по «Долине ЦОДов»
Полиция и спасатели эвакуировали 15 граждан Таджикистана из автобуса
Артефакт, ставший брендом страны
Где родились, там и пригодились
Народная цифровая экономика: новый этап трансформации государства
Инвестиции в творческий потенциал нации
Экспорт сигарет впервые превысил объём продаж в Казахстане
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
С ветерком по автостраде
Задачи на долгосрочную перспективу
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Оперу «Тоска» в постановке Стефано Пода представили в Алматы
Казахстан и Узбекистан намерены усилить сотрудничество по охране воздуха
Токаева проводили в аэропорту Анкары
Археологические находки Казахстана представят на выставке в Париже
Казахстан получил один из самых высоких урожаев зерна за 15 лет
Турсынбек Кабатов и Nazima поддержали акцию МЧС
В Астане прошла литературная встреча, посвящённая роману Абиша Кекилбаева
В Алматы открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути»
Президент: Необходимо ускорить принятие Конвенции о сохранении наследия тюркской цивилизации
Казахстанские компании заключили соглашения на $95 млн в Кыргызстане
Укрепление солидарности на пространстве ОТГ
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Распоряжение Главы государства о назначении
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Токаев назначил заместителя министра обороны
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира

Читайте также

Ключевые задачи Послания Президента обсудили в области Абай
Партия «Әділет» прорабатывает системные решения для устойчи…
В СКО обсудили реализацию Послания Главы государства с пред…
В Семее обсудили ключевые направления Послания Президента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]