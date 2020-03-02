В ВКО судью приговорили к штрафу за мошенничество

В Восточно-Казахстанской области завершилось громкое дело, фигурантами которого стали бывшая судья областного суда Бакытжан Шарнаева и ее племянница Айгерим Ботабаева, сообщает Tengrinews.kz.
Согласно материалам дела, судье областного суда через ее племянницу была передана крупная сумма денег - 1,2 миллиона тенге. Эти средства судье передал юрист одной из компаний, чей иск о задолженности рассматривался в суде.
В пресс-службе областного суда сообщили, что первоначально рассматривалась версия, что деньги должны были быть поделены между Шарнаевой и судьей, которая рассматривала дело. Однако эти факты не подтвердились. Выяснилось, что родственница судьи Айгерим Ботабаева действительно взяла деньги. Однако в суде она заявила, что передавать их родственнице не собиралась. Якобы, ознакомившись с делом, она решила, что победа в суде будет на стороне ТОО "Казинтерэтнос", поэтому нет необходимости помогать в решении вопроса. Поэтому сумму она присвоила.
"Обвинение областного суда предъявлено по статье 366 "Получение взятки", оно было переквалифицировано на статью 199 УК РК "Мошенничество". Бакытжан Шарнаеву пожизненно лишили права работать на госслужбе, также она должна будет уплатить штраф в размере 24 миллионов тенге. Айгерим Ботабаева лишена свободы на 3,5 года, наказание будет исполнено через 5 лет, так как женщина беременна", - сообщили в пресс-службе областного суда.
Сама Бакытжан Шарнаева не признала вину. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.