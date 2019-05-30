В ВКО задержали интернет-мошенницу торговавшую мопсами

Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 января 2025 года №64-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года»