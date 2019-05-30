В ВКО задержали интернет-мошенницу торговавшую мопсами

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото из открытых источников
Полицейские ВКО задержали 20-летнюю женщину, подозреваемую в интернет-мошенничестве, передает Kazpravda.kz. 

"С заявлениями об интернет-мошенничестве в полицию обратились пятеро жителей Усть-Каменогорска. Они пытались через Интернет купить щенка породы "Мопс", но попались на уловки мошенницы. Покупатели следовали требованиям "интернет-продавца", перечисляли каждый по 40-50 тысяч тенге, но домашнего животного так и не получили. Общий ущерб составляет более 200 тысяч тенге", –  проинформировала пресс-служба ДП ВКО.

По данным ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за короткое время установили личность подозреваемой. Ранее судимая за аналогичное преступление 20-летняя мошенница была задержана в Актобе. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.2 Уголовного Кодекса РК
"Мошенничество". Санкция статьи подразумевает до четырех лет лишения свободы. 

Пока с официальными заявлениями в органы правопорядка обратились пятеро жителей областного центра, но полицейские предполагают, что пострадавших может быть больше.

Ранее, полицейские дали советы о том, как защититься от современных видов мошенничества.

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