В ВКО запустили акцию "Добрый хлеб"

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с Инстаграм ukg_news
В Восточном Казахстане запустили акцию "Добрый хлеб", передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По замыслу авторов акции, ее участники покупают в магазинах "лишние" булки хлеба и другие продукты и оставляют их для нуждающихся, которые могут забрать еду из магазина бесплатно. 

"Покупая в своем магазине продукты, купите одну булку хлеба и оставьте продавцам. Пусть они отдадут его старикам и малоимущим. Для нас это может быть мелочью, для кого-то–  жизненно важно! Не нужно фанатизма, пусть это будет от души. Одну – две булки в месяц, а кто- то, может быть, и больше", – написал один из организаторов акции устькаменогорец Ринат Халиков. 

Отметим, что фото из магазинов и специальных полок с благотворительной продукцией участники акции размещают в социальных сетях с хэштегом #‎добрыйхлеб.

Добавим, что акция была на ура принята пользователями социальных сетей, которые призывают делать добро. 

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