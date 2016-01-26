В ВКО запустили акцию "Добрый хлеб"

Фото с Инстаграм ukg_news
В Восточном Казахстане запустили акцию "Добрый хлеб", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на YK-news.kz.
По замыслу авторов акции, ее участники покупают в магазинах "лишние" булки хлеба и другие продукты и оставляют их для нуждающихся, которые могут забрать еду из магазина бесплатно.
"Покупая в своем магазине продукты, купите одну булку хлеба и оставьте продавцам. Пусть они отдадут его старикам и малоимущим. Для нас это может быть мелочью, для кого-то– жизненно важно! Не нужно фанатизма, пусть это будет от души. Одну – две булки в месяц, а кто- то, может быть, и больше", – написал один из организаторов акции устькаменогорец Ринат Халиков.
Отметим, что фото из магазинов и специальных полок с благотворительной продукцией участники акции размещают в социальных сетях с хэштегом #добрыйхлеб.
Добавим, что акция была на ура принята пользователями социальных сетей, которые призывают делать добро.