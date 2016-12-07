В Военно-морских силах РК испытали новое водолазное снаряжение

Общество
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В Военно-морских силах Вооруженных Сил Казахстана проведено испытание нового водолазного снаряжения и оборудования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК. 

Личный состав подразделения водолазов прошел обучение для дальнейшего применения его в ходе учебно-боевой деятельности. По своим тактико-техническим характеристикам данное оборудование на сегодняшний день не имеет аналогов в странах каспийского региона. Особенностями его является возможность обеспечения водолазных спусков в условиях необорудованного побережья. Кроме того, техническое обслуживание снаряжения проводится независимо от пункта постоянной дислокации подразделения, что дает возможность оперативно и качественно выполнять поставленные задачи по обеспечению благоприятной обстановки подводной среды в прибрежной зоне казахстанского побережья.

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В информации отмечается, что в ноябре текущего года в подразделение водолазов Военно-морских сил Казахстана была осуществлена поставка мобильного водолазного комплекса на базе КамАЗ, произведенного на казахстанском предприятии АО "НИИ "Гидроприбор".

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"На сегодняшний день Военно-морские силы Вооруженных Сил Республики Казахстан по оснащенности новейшей современной военно-специальной техникой не уступают прикаспийским государствам, а по некоторым образцам даже превосходят", – отмечает главнокомандующий Военно-морскими силами ВС РК вице-адмирал Жандарбек Жанзаков.

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