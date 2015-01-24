Статьи В военном эфире казахский звучал Гуляим ТУЛЕШЕВА

В декабре фронтовику исполнилось 89. По паспорту. На самом деле он появился на свет в 1926-м, а в документах, как утверж­дает он сам, дату его рождения когда-то записали годом раньше. В то время такое случалось нередко.



– Меня ведь и на войну в 1943-м призвали как 18-летнего, хотя фактически мне на тот момент и 17 не исполнилось, – вспоминает Бораш Кульдеевич во время нашей встречи у него дома. Как радушный и гостеприимный хозяин он предложил побеседовать за чашкой чая, которую организовала его сноха Гульнара. Самому фронтовику сейчас самостоятельно передвигаться очень тяжело – возраст и ранение, в результате которого на одной ноге у него установлен протез, сделали свое дело, потому большую часть времени он проводит на диване. Рядом на столике – телефонный аппарат, ведь ему часто звонят – дети, знакомые, из районного совета ветеранов. Справляются о здоровье, о делах. Благо, слух еще позволяет, и Бораш Кульдеевич охотно отвечает на звонки.



О своем боевом прошлом, как и в целом о военной поре, старый солдат рассказывает не без волнения. Казалось бы, более 70 лет уже прошло, поутихла боль, в чем-то со временем размылись четкие контуры… Но – нет. Войну, говорит Бораш Кульдеевич, забыть уже не удастся. Как и тех своих сверстников, совсем еще мальчишек, которые вместе с ним ушли на войну из родного Сергеевского района Северо-Казахстанской области, но так и не вернулись домой.



– Перед отправкой на фронт я три месяца проходил обучение в Петропавловске на курсах радистов. Затем наш 44-й полк, сформированный из североказахстанцев, был отправлен в Ленинградском направлении. Так я попал на Карельский фронт...



Радистом он был назначен на один из самых сложных участков – в дивизион разведки, к которому были повышенные требования. Еще во время обучения он проявил себя внимательным и ответственным курсантом, потому и на практике сложностей, связанных с недостатком знаний, испытать не пришлось. А понимание того, что от твоих действий, от бесперебойной связи, своевременных сообщений командованию о ходе боев зачастую зависел исход сражения, пришло в первом же бою.



Пожилой собеседник вспоминает и о том, что на фронте пригодилось все: как полученные в учебке навыки, так и хорошее владение родным языком. Ведь именно на казахском – чтобы затруднить перехват радиопередач и подслушивание врагом передаваемой информации – зачастую сообщал он важные сведения командиру роты, тоже казаху. Вот только фамилию старшего лейтенанта ветерану сегодня уже трудно вспомнить. Шифроваться приходилось часто, менять радиоданные. Под свист пуль устраняли неполадки, соединяли оборванные провода... Но сообщали, передавали. Делали все, только бы приблизить Победу.



В одном из боев рядовой Кульдеев был тяжело ранен. И день этот он помнит отчетливо – 24 июля 44-го. Было это в Карельских лесах, когда ранним утром их разведгруппа нарвалась на финнов. Пытаясь найти укрытие от шквального огня противника, солдат с рацией в руках среди поваленных деревьев сразу не заметил противопехотную мину, замаскированную среди листьев. Какие-то секунды отделяли его от встречи со смерто­носным запалом...



Но погибнуть тогда в бою с финнами солдату было не суж­дено: командир группы по имени Руслан, татарин по национальности, увидев опасность и мгновенно оценив ситуацию, громко и резко скомандовал своему солдату: прыгай! Мина все же взорвалась, раздробив ступню и голень, но то, что он остался жив, ветеран до сих пор считает чудом. А в честь того командира – Русланом – фронтовик назвал внука.

День Победы фронтовой радист встретил в военном госпитале города Котельнича Кировской области.



– В этот день я готовился к выписке и уже собирался надеть протез, – вспоминает участник войны. – В этот момент до моего слуха дошли громкие голоса, шум из коридора, крики: «Победа! Война закончилась!» Чувства, которые я тогда испытал, сложно передать словами.



За свои боевые заслуги ветеран был не раз награжден, в том числе орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу» и множеством других. Несмотря на ранение, он и после войны никогда не сидел без работы. Активист и общественник, он трудился вначале бухгалтером, затем, окончив двухгодичную юридическую школу в Алматы, больше трех десятков лет проработал в органах юстиции. Был судьей в районном суде сначала в Северо-Казахстанской, позже – в Тургайской области. Оттуда и ушел на заслуженный отдых.



…Бораш Кульдеевич – интерес­ный собеседник. Он многое помнит, о жизни больше рассуждает, чем просто повествует. Но я не услышала ни одной жалобы – на здоровье ли, на отношение к себе, на материальную сторону жизни. То, что не погиб на войне, считает даром свыше, позволившим потом создать семью, вырастить шестерых детей, порадоваться внукам, правнукам, увидеть сегодняшний день. Себя он считает счастливым человеком, а все эти блага и условия, которые нынче создает государство для ветеранов, нужно ценить и беречь, убежден наш герой, выражая благодарность Главе государства. Все хорошо, говорит, все есть, всем обеспечен: и жильем, и вниманием, и пенсией.



Вот только давно уже, 22 года, нет рядом с ним его любимой супруги, с которой они много лет прожили душа в душу и добрую память о которой он хранит в своем сердце. Не чувствовать себя одиноким пенсионеру помогают дети. И хотя дочери Жибек, Клара, Айнаш живут в Алматы, здесь, в Астане, рядом с ним Алма и сын Болат, детьми которого дедушка также гордится: внук – студент Назарбаев университета, внучка учится в Назарбаев Интеллектуальной школе.



…За чашкой чая время пролетело быстро. Для снимка в газете просим Бораша Кульдеевича попозировать, на что он охотно откликается, надев для такого случая пиджак с наградами. А я вновь вглядываюсь в его глаза: сколько же они повидали за почти сотню лет! Но они излучают главное – оптимизм. И когда я пожелала фронтовику отметить свой 100-летний юбилей, он пригласил меня отпраздновать вместе с ним эту дату.