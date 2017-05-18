В Вооруженных Силах Казахстана отбирают лучших снайперов для "АрМИ-2017"

В 40-й военной базе начались соревнования для отбора сборной команды Сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана к участию в Армейских международных играх 2017 года, передает Kazpravda.kz.

Для участия в соревнованиях прибыли 22 снайпера из восьми воинских частей региональных командований "Юг", "Запад", "Восток" и десантно-штурмовых войск. Прежде чем прибыть на соревнования, военнослужащие прошли жесткий отбор в воинских частях региональных командований.

Соревнования пройдут в два этапа. По итогам первого этапа, который пройдет 20 мая, из общего количества участников соревнований выберут 14 лучших снайперов. Им предстоит в период с 22 по 30 мая пройти второй этап, по результатам которого отберут только десять снайперов.

Конкурс будет состоять из трех этапов: "Индивидуальный зачет" и "Парный зачет" включающий каждый в себя по пять упражнений, из которых одно проводится ночью, а также "Групповой зачет". В числе упражнений этих этапов: стрельба на зачет, снайпер в обороне, в наступлении и в засаде, снайперский биатлон, стрельба по воздушной цели, специальная стрельба, гонка патрулей, а также упражнение "найти и уничтожить".

"В ходе нынешних соревнований перед нами стоит цель выбрать в состав сборной Казахстана наиболее подготовленных снайперов, имеющих высокий потенциал, для улучшения результатов. Условия, максимально приближенные к предстоящим соревнованиям, помогут снайперам закрепить полученные навыки, воспитать чувство уверенности и решительности, подготовят их морально к международному конкурсу "Снайперский рубеж", – отметил главный судья соревнований заместитель командующего войсками Регионального командования "Юг" по боевой подготовке полковник Сабыр Каюмов.

Отобранные десять снайперов представят Сухопутные войска Казахстана на "АрМИ-2017", который пройдет с 1 по 10 августа этого года в 40-й военной базе.

