В Вооруженных силах Казахстана отмечают день Сухопутных войск

21 апреля Сухопутные войска Казахстана отмечают 29-ю годовщину со дня своего образования.

Самый многочисленный вид Вооруженных сил создан Указом Президента страны в апреле 1993 года на базе бывшей 40-й общевойсковой армии Среднеазиатского военного округа. В настоящее время Сухопутные войска имеют в своем составе четыре региональных командования и Десантно-штурмовые войска.

– Как главнокомандующий Сухопутными войсками, которые являются основой Вооруженных сил Казахстана, могу сказать, что наши войска прошли ключевые перемены и реорганизацию, достигнув оптимального баланса, по которому выстроена структура и повседневная жизнедеятельность, – отмечает генерал-майор Талгат Койбаков.

Основными задачами этого вида Вооруженных сил являются поддержание боевой готовности войск для отражения агрессии, вооруженная защита территориальной целостности и суверенитета Республики Казахстан, охрана и оборона государственных и военных объектов, оборона государственной границы на суше, а также выполнение миротворческих задач.

В соответствии с требованиями Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева вносятся изменения в программу боевой подготовки с учетом современных вызовов и угроз. В обучение внедряется передовой мировой опыт военного дела. Разрабатываются и внедряются наиболее эффективные приемы и способы действий войск. Идет оснащение подразделений новыми образцами вооружения и военной техники, развивается военная инфраструктура.

Подготовка офицеров осуществляется в Военном институте Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова в Алматы.

Сержантов-профессионалов для соединений и частей готовят в военных колледжах в Нур-Султане и Щучинске.

Сегодня Сухопутные войска являются самодостаточным, высокомобильным, технически оснащенным и боеспособным видом Вооруженных сил. Они отвечают современным требованиям вооруженной борьбы и позволяют надежно обеспечивать военную безопасность Казахстана.