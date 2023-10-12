В Восточно-Казахстанской области намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
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Флора Левина
В ВКО правоохранительные органы взялись за автоперевозчиков, которые работают через специальные агрегаторы, не выполняя требований о регистрации предпринимательской деятельности, получении лицензии, страховании ответственности перед пассажирами и прохождении медосмотра. Состояние безопасности дорожного движения в условиях беспорядочной деятельности нелегальных таксистов вызывает опасения как у полиции, так и среди общественности.