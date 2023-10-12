В Восточно-Казахстанской области намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов

Как сообщил заместитель начальника управления административной полиции Игорь Клишин, по итогам девяти месяцев текущего года на территории Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 315 дорожно-транспорт­ных происшествий, в результате которых 41 человек погиб и 481 получил телесные повреждения различной степени тяжести. Ежесуточно департаментом полиции выявляется более 800 нарушений ПДД, допускае­мых водителями транс­портных средств, в том числе более 15 нарушений со стороны водителей общественного транспорта и такси.

– Отсутствие автобусных сообщений между областным центром и районами, а также сельскими округами влечет большой спрос на частных автоперевозчиков, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров и в отдельных случаях совершают ДТП, в том числе с летальным исходом. Такие примеры есть по Зайсанскому, Курчумскому и Уланскому районам. Установлено, что водители частных такси с помощью специальных приложений занимаются перевозками без разрешительных документов, без лицензии на право осуществления пассажироперевозок, без страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, – отметил Игорь Клишин.

Стражи порядка промониторили социальные сети и установили 177 таксистов, которые ежедневно возят пассажиров из Усть-Каменогорска в районы области и обратно.

– Зачастую они в погоне за прибылью безостановочно, без сна и отдыха курсируют между районами. Используемые ими автомашины нередко небезопасны, а сами водители не выполняют требования правил перевозки пассажиров. В этой связи МВД совместно с Генеральной прокуратурой предлагают внедрить контроль и нормативное урегулирование деятельности частных извозчиков и агрегаторов такси, лицензирование и страхование их ответственности в случае ДТП, – озвучил инициативу государства Игорь Клишин.

Но не все так плохо. На рынке перевозчиков есть и положительный пример. Это агрегатор «Апару» – пока единственный в регионе, который работает так как надо.

– Когда ввели пропускную систему, единственная у нас платформа, которая лучше всех отработала, – это «Апару». Автомобили всех своих таксистов, пожелавших в этот период работать, они за считанные дни обеспечили магнитными лентами с шашками. Все водители зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, оформили страховку перевозчиков перед пассажирами, каждое утро проходили медосмотр в таксопарке и регистрировали маршрутный лист в управлении пассажирского транспорта. Все это сделали буквально за два-три дня, и поэтому их таксисты получили пропуска в период карантина. Это один из примеров того, как человек выходит «из тени» в легальное русло, если хочет таксовать, – рассказал директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

В Палате предпринимателей и в полиции считают, что эту проблему необходимо решать на республиканском уровне. Пока же в области начнутся проверки с участием сотрудников полиции и инспекции транспортного контроля. К проверкам подключатся и медицинские работники, которые на месте будут оценивать состояние водителей.