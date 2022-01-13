Общество В Восточном Казахстане идет реализация «пилота» трехзвенной модели уголовного процесса Марат Сейтказиев

Уголовно-процессуальное законодательство нашей страны претерпело большие изменения. На всех этапах преобразования главной целью правовых реформ является усиление защиты конс­титуционных прав граждан. Одними из важных можно назвать внедрение в Казахстане трехзвенной модели уголовного процесса, первый этап которой стартовал 31 декабря 2021 года. Об итогах проекта в интервью «Казахстанской правде» рассказывает прокурор Восточно-Казахстанской области Алмат Байшулаков.



– Алмат Муратович, расскажите об основных моментах работы в новых условиях.



– Суть реформы заключается в четком разделении компетенций и зон ответственности каждого из государственных органов. Так, органы уголовного преследования – полиция, антикоррупционная служба, служба экономических расследований и органы ДКНБ – обеспечивают выявление преступлений, в том числе причастных лиц, а также сбор улик. Прокуратура дает независимую оценку собранным доказательствам, пресекает нарушения прав граждан и поддерживает государственное обвинение в суде. Третье звено – суд – рассматривает жалобы на действия органов и выносит окончательный вердикт по делу.



В новом формате уголовного процесса большая роль отводится органам прокуратуры, на которые возложены полномочия по согласованию ключевых процессуальных решений органов уголовного пресле­дования по уголовным делам. В пилотном режиме наша область начала работать по новому формату одной из первых с 10 августа 2020 года. Это позволило получить огромный опыт и быть полностью готовыми к работе к момен­ту, когда изменения в Уголовно-процессуальный кодекс вступили в законную силу и трехзвенная модель была полномасштабно внед­рена по всей республике.



С указанного времени, то есть с 31 декабря прошлого года, все ключевые процессуальные решения согласовываются прокурорами в электронном формате. Это позволяет оперативно в онлайн-режиме проверять их законность и принимать решение об их согласовании и утверждении либо отказе. Всего таких решений 7, к ним относятся прекращение и прерывание производства по делу, признание лица в качестве подозреваемого, квалификация и переквалификация его действий, утверждение протокола об уголовном проступке, постановления о применении приказного производства.



На сегодня в области согласовано и утверждено свыше 29 тысяч таких решений в целом. Отказано было по 1 160, это всего 4% от общего количества, что свидетельствует о качестве принимаемых органами уголовного преследования ключевых процессуальных решений.



– Что в целом изменилось в работе и как трехзвенная модель повлияла на положение лиц, вовлеченных в орбиту уголовного процесса?



– Сегодня можно с уверен­ностью сказать, что реформа внесла много положительных изменений. Процесс стал более прозрачным и быстрым. Повысилось, как я уже отмечал, качество следствия. Значительно усилена степень защиты конституционных прав граждан. Все ключевые решения органов уголовного преследования без согласования прокурора не имеют юридическую силу и правовых последствий. Тем самым исключается вовлечение в уголовный процесс до утверждения решения прокурором.



По итогам 2021 года по области отмечается снижение количества отмен прекращений на 56% – с 883 до 385. В 50 случаях прокуратура отказала в согласовании неправильной квалификации по делам. Как следствие, на треть уменьшилось число нарушений конституционных прав граждан. Выдержан целевой индикатор Генеральной прокуратуры по удовлетворенным судом обращениям на действия следователя и прокурора. При республиканском индикаторе 36% по нашей области он составляет 14,7%. Из 129 рассмотренных судом жалоб удовлетворены лишь 19.



Наряду с этим существенно расширен электронный формат судопроизводства по уголовным делам. На сегодня удельный вес электронных дел увеличился до 74%. Одновременно полностью исключена возможность несвое­временного ввода в базы информационно-учетных документов.



– Каким образом будет идти дальнейшее реформирование в этой области права?



– Согласование прокурорами ключевых процессуальных решений – это только первый этап выполнения поставленных Главой государства задач по реформированию уголовного процесса и усилению степени защиты конс­титуционных прав граждан. С 1 января 2022 года полномочия по составлению обвинительного акта по особо тяжкой категории преступ­лений переходят к компетенции прокурора. В 2023 году к ним добавятся коррупционные, а в 2024-м –

все остальные категории дел.



Практика составления новых обвинительных актов в Восточно-Казахстанской области формировалась с сентября 2017 года в рамках пилотного проекта по процессуальному руководству. С того момента прокурорами составлено свыше 300 новых обвинительных актов, в том числе в ходе главного судебного разбирательства. Работа проводилась в каждом регионе области. Большое внимание уделялось обучению практическим навыкам самостоятельного составления процессуального документа. Эта практика продолжается и нарабатывается. Сегодня прокуратура Восточного Казахстана полностью готова к реализации второго этапа.



Важнейшим показателем развития любого государства, стремящегося к достижению международных стандартов, являются эффективность защиты прав и свобод граждан, доступность и прозрачность правосудия. Анализ первых результатов новой трехзвенной модели процесса показывает, что принимаемые преобразования необходимы, и наша страна движется по правильному курсу правовых реформ, обозначенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым 1 сентября 2020 года в Послании народу РК «Казахстан в новой реальности».



В предстоящий период прокуроры сфокусируются на дальнейшей реализации трехзвенной модели и примут все необходимые меры по эффективному выполнению поручения Главы государства по поэтапному расширению компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов, что, безусловно, повысит их ответственность и одновременно усилит механизмы правовой оценки результатов расследования. Правовая база, силы и средства для реализации поставленных задач у органов прокуратуры имеются.

