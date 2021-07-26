В Восточном Казахстане отмечена высокая активность на выборах сельских акимов
Галина Вологодская
Уже в полдень областная избирательная комиссия сообщила о том, что проголосовали почти 50% избирателей региона. Всего здесь был открыт 221 участок в 6 поселках, 70 сельских округах и одном городе районного значения.
Как отметил председатель Гражданского альянса Восточно-Казахстанской области Олег Чернышов, предвыборная кампания показала, что далеко не все, кто заявлял о желании попробовать себя в должности акима, реально готовы взять на себя такую ответственность. Неожиданностью также стали высокие требования к кандидатам. Например, из 18 претендентов, выдвинутых одним из областных филиалов партий, в итоге остался только один. Остальные по разным причинам выбыли из предвыборной гонки.
– Избиратели хотят видеть в кресле акима человека, который болеет душой за населенный пункт, знает, куда с пользой направить бюджетные средства, – пояснил общественник. – Мы видим заинтересованность людей в том, кто из кандидатов будет во главе села в течение четырех следующих лет. Сельчане отдали свои голоса за того, кто, по их мнению, сможет изменить ситуацию к лучшему.
В топ проблем, характерных для большинства округов, входят вопросы благоустройства населенного пункта, водоснабжения, доступности медицинских услуг, наличия пастбищ. По словам жителя села Выдрихи Шемонаихинского района Александра Белкина, если жители поддержат нового акима хотя бы тем, что наведут на своих участках порядок, это уже поможет сделать село красивым и привлекательным.
К слову, Выдрихинский округ – один из двух в Восточном Казахстане, где за пост главы местной исполнительной власти решили побороться три женщины. По четыре кандидата претендовали на кресло акима в округах Урджарского, Катон-Карагайского и Глубоковского районов. Средний возраст кандидатов 44 года, самому молодому выдвиженцу 26 лет. Он не побоялся попробовать встать у руля хорошо развитого Тургусунского округа в районе Алтай.
– Каким я вижу акима? – отвечает на вопрос жительница Тургусуна Зульфия Ахмерова. – Он должен быть ответственным, активным, конечно, местным жителем, чтобы знал о проблемах не понаслышке. Именно за такого кандидата я и проголосовала.
В целом в Восточном Казахстане выбирали 77 акимов из более 230 претендентов. Работа избирательных участков в день голосования была организована с соблюдением всех санитарных мер – обязательный масочный режим, социальная дистанция, использование антисептических средств.