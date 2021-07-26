В Восточном Казахстане отмечена высокая активность на выборах сельских акимов

Уже в полдень областная избирательная комиссия сообщила о том, что проголосовали почти 50% избирателей региона. Всего здесь был открыт 221 участок в 6 поселках, 70 сельских округах и одном городе районного значения.



Как отметил председатель Гражданского альянса Восточно-Казахстанской области Олег Чернышов, предвыборная кампания показала, что далеко не все, кто заявлял о желании попробовать себя в должности акима, реально готовы взять на себя такую ответственность. Неожиданностью также стали высокие требования к кандидатам. Например, из 18 претендентов, выдвинутых одним из областных филиалов партий, в итоге остался только один. Остальные по разным причинам выбыли из предвыборной гонки.



– Избиратели хотят видеть в крес­ле акима человека, который болеет душой за населенный пункт, знает, куда с пользой направить бюджетные средства, – пояснил общественник. – Мы видим заинтересованность людей в том, кто из кандидатов будет во главе села в течение четырех следующих лет. Сельчане отдали свои голоса за того, кто, по их мнению, сможет изменить ситуацию к лучшему.



В топ проблем, характерных для большинства округов, входят вопросы благоустройства населенного пункта, водоснабжения, доступности медицинских услуг, наличия пастбищ. По словам жителя села Выдрихи Шемонаи­хинского района Александра Белкина, если жители поддержат нового акима хотя бы тем, что наведут на своих участках порядок, это уже поможет сделать село красивым и привлекательным.



К слову, Выдрихинский округ – один из двух в Восточном Казахстане, где за пост главы местной исполнительной власти решили побороться три женщины. По четыре кандидата претендовали на кресло акима в округах Урджарского, Катон-Карагайского и Глубоковского районов. Средний возраст кандидатов 44 года, самому молодому выдвиженцу 26 лет. Он не побоялся попробовать встать у руля хорошо развитого Тургусунского округа в районе Алтай.



– Каким я вижу акима? – отвечает на вопрос жительница Тургусуна Зульфия Ахмерова. – Он должен быть ответственным, активным, конечно, местным жителем, чтобы знал о проблемах не понаслышке. Именно за такого кандидата я и проголосовала.



В целом в Восточном Казах­стане выбирали 77 акимов из более 230 претендентов. Работа избирательных участков в день голосования была организована с соблюдением всех санитарных мер – обязательный масочный режим, социальная дистанция, использование антисептических средств.

