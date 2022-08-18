В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения.

Несмотря на то, что воришки похозяйничали еще в древности, исследователи при расчистке угла могильной ямы нашли множество предметов. Один за другим. Сразу стало понятно, что это украшения конского снаряжения. Злоумышленники собрали их в одном месте, приготовили. Но, возможно, что-то их спугнуло или они понадеялись вернуться, но не вышло… Словом, курган порадовал сюрпризом.

Курган – элитарный, то есть служащий погребением для вельможи. На это указывают и его размеры, и обилие украшений. Увы, курган грабленый, хотя, скорее, это обычное и предсказуемое дело. Объектов, где бы не побывали грабители, по пальцам пересчитать. Такие даже самым удачливым археологам попадаются, возможно, раз в жизни. Они всегда являются сенсационными.

Горы, тайга, отдаленная местность… Несмотря на серьезные затраты и организационные сложности, в бюджете области нашли финансы на исследовательскую экспедицию во главе с известным археологом Зейноллой Самашевым. На днях ученый представил первые результаты раскопок.

Удачу принес курган VIII–VII веков до нашей эры, расположенный в бывшем Маркакольском районе, недалеко от заповедного озера Маркаколь. Самое любопытное – на древнее сооружение обратили внимание, когда делали облет на «вертушке». С борта хорошо просматривалась каменная кладка правильной формы.

Как пояснил Зейнолла Самашев, среди находок – золотые и позолоченные украшения седла, головных ремней, подпружные пряжки с нанесенным растительным орнаментом и изображениями грифонов. Огромный интерес представляет налобное украшение, где просматривается фигура архара. Изумительными, по словам профессора, являются крохотные колокольчики, служившие элементами погребально-ритуальной упряжи. Они лишний раз доказывают высочайший уровень ювелирного мастерства, которым владели саки.

Вместе с находками сезона-2022 археолог показал «жемчужину», выловленную в 2021 году при исследовании древнетюркского курганного комплекса «Каган» (VIII век н. э.). Памятник расположен в Тарбагатайском районе в знаменитой долине Елеке Сазы с десятками погребальных сооружений от IX веков до н. э., или раннесакского перио­да, до IX–Х веков, то есть эпохи тюрков. В прошлом году Зейнолла Самашевич показал две золотые пряжки с изображением каганов. Они стали сенсационными! Отлично просматривалось, что каганы сидят на троне с основанием и подлокотниками в виде зоо­морфных фигур. На правителях величественный головной убор, волосы заплетены в косички. С обеих сторон трона – коленопреклоненные подданные.

Сейчас многочисленные сокровища из «Кагана» после реставрации начали поступать в фонд Восточно-Казахстанского областного историко-краеведчес­кого музея. Одно из них – стремена с инкрус­тацией серебром. На стремени изображена сцена охоты: вооруженный луком всадник целится в барса. Сказать, что ювелиры выполнили тончайшую работу – ничего не сказать. Миниатюрный рисунок вплетен в общий орнамент и открывается только при внимательном рассмотрении. Другая «жемчужина» – серебряная сабля, сломанная пополам в соответствии с погребальным ритуалом.

Энергия от Тенгри

Еще один новый потрясающий экспонат, «гвоздь» музейной экс­позиции – реконструированный воин-шаман с музыкальным инструментом. Экспедиция Самашева раскопала захоронение еще в 2014 году в Катон-Карагайском районе в горной долине Кара-Каба. В раннетюркском кургане VIII века был обнаружен знатный кимак с полным комплектом воинской атрибутики – в амуниции со шлемом, с оружием в виде деревянного лука, украшенного костяными пластинами, колчаном, стрелой, саблей в берестяном чехле, плеткой. Рядом музыкальный струнный инструмент. Благодаря вечной мерзлоте сохранность находок оказалась редчайшей.

Внимание исследователей сразу привлекло идеально круглое отверстие на черепе погребенного, явно искусственное. Диаметр – 6 см. Уже тогда профессор предположил, что человеку провели трепанацию. Причем отверстие затянуто корочкой, то есть он еще достаточно долго жил после хирургического вмешательства. Скорее всего, древние медики выполнили операцию в религиозных целях – чтобы шаман мог напрямую общаться с божеством Тенгри.

– Служители культа – особая каста, – отметил Зейнолла Самашевич. – К ним прислушивались самые воинственные правители. Из-за трепанации они, возможно, впадали в транс, окружающие воспринимали это как общение с высшими силами, как получение чистой энергии от Тенгри.

Над реконструкцией каракабинского воина-шамана работал известный художник-этнограф, знаток тюркского и казахского боевого снаряжения Калиолла Ахметжан. Он в деталях воссоз­дал амуницию и оружие воина-кимака VIII века. Более того, при изготовлении костюма и обуви мастер использовал технологию средневековых ремесленников-кочевников. Наиболее колоритная деталь – шлем. Сам его пугаю­щий вид, видимо, должен был поверг­нуть врага в трепет. Сразу понимаешь, какими историческими образцами вдохновлялись соз­датели незабываемого костюма Дарта Вейдера.

– Мы видим реконструкцию прообраза домбры, – отметил посетивший музей аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов. – Ее длина – 67 сантиметров. Возможно, это самая первая домб­ра на востоке страны. Наши предки были музыкантами и мужественными воинами. Это вызывает интерес.

Как подчеркнул глава региона, в Тарбагатайском, Зайсанском, Курчумском районах по-прежнему много курганов, которые пока не изучены. На ближайшие годы археологи работой обеспечены. Уровень древних мастеров-ювелиров вызывает восхищение и чувство гордости. Такое искусство, по словам акима, будет интересным для многочисленных туристов из других стран.

Картина складывается

С 2015 года на востоке страны действует областная программа изучения археологических памятников. По словам Зейноллы Самашева, раскопки – только часть огромной работы. Каждый артефакт исследователи затем изучают в лабораториях, вводят в научный оборот, музеефицируют. Затем можно организовывать международные выставки.

Главное – раскопки позволяют составить целостную картину процессов, происходивших тысячелетия назад. В регионе, например, возле села Айнабулак Зайсанского района, открыты интересные памятники медно-каменного века, или энеолита. В Тарбагатайском, Катон-Карагайском и Курчумском районах расположены некрополи, дающие представление о формировании раннесакского культурного комп­лекса. Ученые имеют возможность ответить на вопросы, кто такие саки, откуда они вышли, как формировалась культура, почему произошел переход от бронзового века к эпохе раннего железа... Понемногу складывается единая картина: энеолит – поздняя бронза – ранние саки – классический сакский период – поздние саки – период великого переселения народов.

– Есть причины климатичес­кого характера, внутренние причины, внешние импульсы, – дал комментарий профессор. – Наши исследования позво­лили ответить на многие вопросы. Самым выдающимся памятником в этом плане стал поселенческий комп­лекс Акбаур. Сначала мы думали, что это просто ритуальное место. Но при раскопках наткнулись на раннесакские памятники. Именно комплекс Акбаур характеризует начальную стадию перехода к раннему железному веку.

Восток страны известный археолог называет тем центром, откуда началось распространение технологии и культуры железного века по всей Евразии. Понемногу знания распространились на соседние Горный Алтай, южную Сибирь. В частнос­ти в Тыве и рес­публике Алтай есть памятники, аналогичные восточноказахстан­ским, но они более поздние.

– Мы открыли совершенно новый пласт культуры между хунну и тюрками, – рассказал археолог. – Хунну – это народ, который жил в период между III веком до нашей эры и II веком нашей эры. Тюркский каганат образовался в средневековье, в VI веке. Временной промежуток между этими периодами был белым пятном.

Ученым известно, куда продвигались хунну, их тип вооружения. Но внезапно упоминания об этих кочевниках исчезли. В Европе как раз началось великое переселение народов. Возможно, по словам Зейноллы Самашева, хунну консолидировались с ранними тюрками, на территории Восточного Казахстана началось формирование раннетюркского культурного комплекса.

– В начале тысячелетия появляются сяньбийцы, или, как мы еще называем, жужане, – высказал свою точку зрения профессор. – Сяньбийцев в нашей истории вообще не было, в наших учебниках об этом народе, об этой культуре не было ни слова. Раскопки позволили открыть мощный пласт культуры сяньби, которые разгромили в свое время хунну. А сяньбийцев в свою очередь позже разгромили ранние тюрки. Пока мы только заполнили белое пятно, дальше предстоит детально изучить этот период.

Археологические исследования последних лет уже во многом изменили сложившиеся в истории стереотипы. Раннесакский комп­лекс Акбаур дал доказательства, что у народа были оседлые поселения, люди занимались земледелием, металлургией, горным делом, ремесленным производством. Раннетюркские курганы на Кара-Кабе принесли такие изу­мительные находки, как три музыкальных инструмента, резцы и другие приспособления для ремесленной обработки кости, зернотерки. Значит, в раннем средневековье здесь существовали развитая хозяйст­венная деятельность, ремесленничество.

– Нельзя больше говорить о чисто кочевнической культуре, – выразил убеждение ученый. – Для западных историков был характерен стереотип о кочевниках как о народах, которые перемещались по евразийской степи, нападали на соседей, отбирали богатства и так далее. Этот стереотип теперь сломан. В прошлом году мы представили фактический материал на выставке в музее Фицуильяма в Лондоне. Наши западные коллеги сейчас исследуют в лабораториях Кембриджа частицы крахмала, оставшиеся на зернотерках. Определяют, какие зерновые культуры возделывали саки. В этом и задача науки – каждый новый памятник пополняет знания или ломает прежние представления. Мы догадывались, что у ранних саков существовало комплекс­ное ведение хозяйства, но у нас не было доказательств. Теперь они есть.

Работы у археологов впереди непочатый край. На Акбауре исследователи вскрыли 8 поселений, а их еще не меньше 20–30. Как заметил Зейнолла Самашев, комплекс еще скажет свое слово в науке.

В знаменитом некрополе «Берел» в Катон-Карагайском райо­не вовсю идет музеефикация. Долина царей и удивительная экспозиция привлекают море школьных экскурсий и туристов. Впереди – создание полноценной туристической инфраструктуры из дороги, визит-центра, новых музейных корпусов. Исследователи продолжают изучение артефактов из берельских курганов, будут изданы новые книги. Как заметил профессор, «Берел» – единственный в Казахстане подобный комплекс, аналогов в стране нет.

– В Восточном Казахстане много сакральных мест, – заключил археолог. – Это великолепные в природном плане долины, где хоронили вождей. Сами поселения, конечно, были в стороне, возможно, в радиусе 20–30 километров. Их еще предстоит найти и изучить.