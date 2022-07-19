В Восточном Казахстане санитарные службы изъяли десятки образцов продуктов, опасных для здоровья

Еда с микробами

Фактами поделились в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. За шесть месяцев с начала года специалисты проверили 944 пробы пищевых продуктов. Больше 140 образцов оказались несоответствующими требованиям технических регламентов, 32 – опасными.

– У тринадцати проб оказался истекший срок годности, а четыре не соответствовали по микробиологическим показателям, – отметили в департаменте. – Такие продукты могут вызвать пищевое отравление и даже создать угрозу жизни.

Также среди частых нарушений специалисты назвали отсутствие информации о дате производства и условиях хранения. У 119 проб отмечены нарушения требований по маркировке.

По итогам проверки с продуктовых прилавков Восточного Казахстана было снято 72 кг товара, аннулированы две декларации и еще четыре приостановлены до подтверждения соответствия.

– Покупая продукты в торговой сети, обращайте внимание на дату изготовления и конечные сроки реа­лизации, – порекомендовали в санитарном ведомстве. – Важно также оценить внешний вид, цвет, запах, консистенцию, условия хранения. Не стоит приобретать продукты в местах стихийной торговли.

В случае если потребитель все-таки нарвался на товар сомнительного качества, он может обратиться в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля. Там уже специалисты зададут вопросы торговцам и производителям.