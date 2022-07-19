Общество
В Восточном Казахстане санитарные службы изъяли десятки образцов продуктов, опасных для здоровья
Галина Вологодская

Еда с микробами

Фактами поделились в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. За шесть месяцев с начала года специалисты проверили 944 пробы пищевых продуктов. Больше 140 образцов оказались несоответствующими требованиям технических регламентов, 32 – опасными.

– У тринадцати проб оказался истекший срок годности, а четыре не соответствовали по микробиологическим показателям, – отметили в департаменте. – Такие продукты могут вызвать пищевое отравление и даже создать угрозу жизни.

Также среди частых нарушений специалисты назвали отсутствие информации о дате производства и условиях хранения. У 119 проб отмечены нарушения требований по маркировке.

По итогам проверки с продуктовых прилавков Восточного Казахстана было снято 72 кг товара, аннулированы две декларации и еще четыре приостановлены до подтверждения соответствия.

– Покупая продукты в торговой сети, обращайте внимание на дату изготовления и конечные сроки реа­лизации, – порекомендовали в санитарном ведомстве. – Важно также оценить внешний вид, цвет, запах, консистенцию, условия хранения. Не стоит приобретать продукты в местах стихийной торговли.

В случае если потребитель все-таки нарвался на товар сомнительного качества, он может обратиться в территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля. Там уже специалисты зададут вопросы торговцам и производителям.

Популярное

Все
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Украли то, не знаем что
На несколько барымтачей меньше
Что посеешь?
Получи профессию бесплатно
Здесь готовят инженеров
Путь добра и помощи
Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты
Зона Instagram
Чего изволите?
Приграничный табун
Зона непроката
Родители, будьте внимательны!
Лучше пять раз повторить, чем один в воде ловить
Обнаружено и изъято
Вот это подарок Павлику!
Наши сильны в географии
Бросился на помощь
В пользу государства
Жизнь без гражданства
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда

Читайте также

Общество
Украли то, не знаем что
Общество
Небезопасные напитки и энергетики выявили в Нур-Султане
Общество
"Каждому казахстанцу по 500 тыс. тенге от крупного банка": …
Общество
Спасшему троих детей жителю Павлодарской области подарили к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]