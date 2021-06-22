Кило моркови – 480 тенге, свек­лы – 500, картошки – 380–400… На востоке страны обычные овощи из повседневного рациона подорожали настолько, что забеспокоилась местная исполнительная власть. На днях в областном акимате пробовали разобраться, кто виноват и, главное, что делать.

В региональном управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития признали: подорожали плодоовощная продукция, растительное масло, сахар, вся линейка «молочки», в целом с начала года – на 6,2–6,3%. Пенсионеры, которые больше верят не цифрам акимата, а своим глазам, возражают: цены выросли кратно! Еще недавно картофель продавали по 120 тенге, сегодня – почти в 4 раза дороже.



Причин, по словам специалистов, две. Старого урожая на складах осталось немного, и его хранение обходится все дороже. А свежие овощи везут с юга Казахстана за 1,5 тыс. км, на их стоимость влияют расходы по доставке. Кроме того, сказались рост тарифов на коммунальные услуги, подорожание ГСМ, а также упаковочного материала.

К сдерживанию роста цен в регионе привлекли социально-предпринимательскую корпорацию «Ертіс». За счет средств СПК производители молочной продукции и растительного мас­ла, а также поставщик сахара, макарон, яиц и соли, всего три компании, получили займы по 200 млн тенге.



Кроме того, заем на 500 млн тенге под будущий урожай получило крупное овощеводческое хозяйство. За счет его продукции планируется сформировать областной стабилизационный фонд в целях сдерживания цен с ноября 2021 года до лета 2022-го.

– Акиматами городов и районов заключены меморандумы со 160 производителями сельхозпродукции и оптовыми реализаторами о применении торговой надбавки не выше 10%, – дополнительно пояснили в управлении. – Есть опыт, когда фермерам дают места на рынках и в магазинах, и они торгуют продукцией вообще без наценки.

В целом, как спрогнозировали в управлении, цены на овощи и фрукты стабилизируются в начале августа – с началом заполнения прилавков местной продукцией.

