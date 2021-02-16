В ВОЗ констатировали снижение заболеваемости COVID-19 вдвое

Коронавирус
5500
Коллаж ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Заболеваемость COVID-19 снизилась вдвое с начала года. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter, сообщает Lenta.ru.

По его словам, число новых случаев заражений коронавирусом сократилось почти в два раза с начала января, когда регистрировалось более пяти миллионов инфицирований во всем мире в неделю. К 8 февраля этот показатель достиг 2,6 миллиона новых случаев заболеваний.

"Это показывает, что простые меры в сфере здравоохранения срабатывают, даже несмотря на присутствие новых разновидностей коронавируса", — указал глава организации.

Гебреисус добавил, что нынешняя тенденция в ситуации с коронавирусом дает больше надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль. Большое значение будет иметь и то, как мировое сообщество ответит на снижение заболеваемости. Глава ВОЗ заключил, что проблема окончательно еще не решена, хоть ее масштабы и уменьшились, и если прекратить борьбу на любом из фронтов, то она вернется с оглушительным громом.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рекомендовала вакцинироваться вне зависимости от того, был ли человек инфицирован или нет.

"Имунная система распознает аналогичный антиген и протеины. Так что если вы ранее заразились, а сейчас сделаете вакцину, это сработает на усиление иммунного ответа (...) и вы будете с куда большей уверенностью защищены на долгое время", — пояснила она.

Популярное

Все
Как же трудно без труда
Секретами создания домбры делится мастер из Жезказгана Сарыбас Жунисов
У открытого люка
Дробить и объединять
«Разум» будущего
Житель Панфиловского района спас тонущих в воде людей
За себя и за того парня?
Без поверки счета «кусаются»
Должны контролироваться государством
На востоке страны спонсоры передали ухоженное оснащенное здание под Центр адаптации несовершеннолетних
Высох колодец? Начинаем ценить воду
Кран или пропал
Возвращаться на госслужбу – хорошая примета
Сегодня ночью Казахстан перейдет на единый часовой пояс: что следует знать
Блефаропластика и ботокс: Минздрав предупредил любителей косметологии
Житель Актобе пытался продать свою почку
Гордость сельскохозяйственной науки
Поборемся в Турции
Победили сильнейшие
Доходное место
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Организатора транснациональной преступной группы экстрадировали из Польши в Казахстан
Меняя мир к лучшему
«Монополии не будет»: новую программу утилизации авто разработали в РК
«Имитировал голос сына или дочки»: Обманувшего стариков актюбинца осудили
Сын спас маму, отдав свою печень
Президент обратился к участникам «Игр будущего» в Казани
Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов
Бектенов обсудил с бизнесом перспективы вывода производств в ЗКО на полную мощность
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
Пятидесятилетний житель Алматы Ильдар Халитов имеет необычное хобби – коллекционирует метеориты
День специалиста боевой подготовки учредили в РК
Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений
У всех казахстанцев, независимо от национальности, в подсознании заложен казахский язык
Вы сапожник? Нет, я повар!
Зеленский позвонил Токаеву
Ответственность перед предками и потомками
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Академия наук: миссия выполнима
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]