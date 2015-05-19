В ВС РК начался отбор военнослужащих для участия в конкурсе "Воин Содружества"

Общество
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Фото: пресс-служба министерства обороны РК
В Шымкенте на базе войсковой части 10216 начался отборочный этап для участия в VII международном конкурсе "Воин Содружества", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Отборочный этап проводится с 18 по 20 мая текущего года для выявления военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий.

Конкурс проходит под девизом "Наши достижения – Великой Победе!". Он состоит из следующих военно-профессиональных состязаний: "Профессионал" – в нем оценивается готовность участников к конкурсу и прохождение ими полосы препятствий АРД, "Атлет" – состоит из нормативов по физической подготовке (преодоление единой полосы препятствий, комбинированное силовое упражнение на перекладине, бег на 100 и 3 000 метров, метание гранат на точность), состязание по огневой подготовке "Снайпер" – состоит из упражнений стрельб (приведение оружия к нормальному бою, выполнению 4 УКС и спортивного упражнения АК-3), а также состязание на знание военной истории, традиций и норм международного гуманитарного права "Эрудит".

В июне победителям состязаний предстоит участие в конкурсе в масштабе Вооруженных Сил РК.

Штаб-сержант в/ч 21750 Руслан Жубанышов отметил, что такие мероприятия повышают уровень квалификации военнослужащих, развивают их навыки и совершенствуют степень профессиональной подготовки.

Напомним, что международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин Содружества" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств – участников СНГ. Казахстанские военнослужащие ежегодно демонстрируют в конкурсе высокий уровень подготовки и неоднократно входили в тройку лидеров в общекомандном зачете.

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