В выборах президента Грузии примут участие наблюдатели от Казахстана
В Центральной избирательной комиссии под председательством Берика Имашева состоялось заседание по рассмотрению вопроса "Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы Президента Грузии 28 октября 2018 года", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
Так, в наблюдении за предстоящими выборами президента Грузии по парламентской линии примут участие 3 представителя Парламента Казахстана в составе делегации от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
В пресс-службе отметили, что ЦИК РК, в целях повышения уровня знаний представителей политических партий в международном наблюдении за выборами и ознакомления с работой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, направила приглашения принять участие в наблюдении за данными выборами всем семи политическим партиям, зарегистрированным в Республике Казахстан.
После заседания член ЦИК РК Зауреш Баймолдина провела практический инструктаж с наблюдателями от Казахстан, ознакомила наблюдателей с основными документами и стандартами в ходе наблюдения за выборами, в частности, с особенностями процедур дня голосования и процесса подведения предварительных результатов выборов.